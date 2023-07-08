МИД назвал «жестом отчаяния» решение о поставках кассетных боеприпасов Украине

Кассетные боеприпасы запрещены в более чем 100 странах. Россия, Украина и США не подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам. Участники, ратифицировавшие международный договор, обязались «никогда и ни при каких обстоятельствах» не применять кассетные боеприпасы, не производить и не приобретать их, а также не накапливать, не сохранять и не передавать никому, прямо или опосредованно.