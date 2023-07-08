МИД назвал «жестом отчаяния» решение о поставках кассетных боеприпасов Украине
Решение администрации президента США Джо Байдена о поставках Украине кассетных боеприпасов является еще одним вопиющим проявлением агрессивного антироссийского курса Вашингтона, который нацелен на затягивание конфликта и войну до «последнего украинца», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Захарова назвала объявленное днем ранее решение властей США «циничной попыткой продлить агонию нынешних украинских властей». По ее мнению, Вашингтон осознает, что обещания руководства Украины применять это оружие аккуратно и ответственно «ничего не стоят», а под ударом в результате окажется мирное население. Поставки такого оружия сделают США соучастником в минировании территории и «в полной мере разделит ответственность за погибших от подрывов, в том числе русских и украинских детей», добавили в министерстве.
«Передача кассетных боеприпасов – жест отчаяния и свидетельство бессилия на фоне провала разрекламированного украинского «контрнаступления»», – заявила Захарова, подчеркнув, что это оружие «никак не повлияет» на ход спецоперации, а ее цели и задачи будут полностью выполнены.
7 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга сообщил, что Штаты направят Украине кассетные боеприпасы. Он признал, что применение кассетных боеприпасов несет угрозу жизни мирных граждан, но, по словам Салливана, Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью», чтобы избежать жертв среди гражданского населения. В тот же день Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву на $800 млн, в него войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе кассетные боеприпасы.
Кассетные боеприпасы запрещены в более чем 100 странах. Россия, Украина и США не подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам. Участники, ратифицировавшие международный договор, обязались «никогда и ни при каких обстоятельствах» не применять кассетные боеприпасы, не производить и не приобретать их, а также не накапливать, не сохранять и не передавать никому, прямо или опосредованно.