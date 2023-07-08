Медведев объяснил решение Байдена направить Украине кассетные боеприпасы
Решение администрации президента США Джо Байдена направить кассетные боеприпасы Украине было принято после того, как другие ресурсы были исчерпаны, и связано оно с желанием Вашингтона ограничивать неподконтрольные ему страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Проще всего считать, что это курс любого американского лидера и глубинного правительства США: доминировать и ограничивать другие страны. Особенно такие строптивые, как наша», – написал он.
Медведев также добавил, что Байден – «больной старик, пребывающий в тугой деменции», который может и не знать, чего он делает.
«Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества», – отметил зампред Совбеза.
7 июля Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $800 млн, в него войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе кассетные боеприпасы, а также боеприпасы для ЗРК Patriot, управляемые ракеты «воздух – воздух» AIM-7, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, боевые машины пехоты Bradley и др.
В Пентагоне пояснили, что риски для гражданского населения, связанные с применением кассетных боеприпасов украинской армией, не превышают обеспокоенности по поводу победы России в конфликте на Украине.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западной военной техники и вооружения Украине, отмечая рост прямой и косвенной вовлеченности в конфликт западных стран.