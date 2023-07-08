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Медведев объяснил решение Байдена направить Украине кассетные боеприпасы

Ведомости

Решение администрации президента США Джо Байдена направить кассетные боеприпасы Украине было принято после того, как другие ресурсы были исчерпаны, и связано оно с желанием Вашингтона ограничивать неподконтрольные ему страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Проще всего считать, что это курс любого американского лидера и глубинного правительства США: доминировать и ограничивать другие страны. Особенно такие строптивые, как наша», – написал он.

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Медведев также добавил, что Байден – «больной старик, пребывающий в тугой деменции», который может и не знать, чего он делает.

«Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества», – отметил зампред Совбеза.

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7 июля Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $800 млн, в него войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе кассетные боеприпасы, а также боеприпасы для ЗРК Patriot, управляемые ракеты «воздух – воздух» AIM-7, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, боевые машины пехоты Bradley и др.

В Пентагоне пояснили, что риски для гражданского населения, связанные с применением кассетных боеприпасов украинской армией, не превышают обеспокоенности по поводу победы России в конфликте на Украине.

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Российские власти неоднократно критиковали поставки западной военной техники и вооружения Украине, отмечая рост прямой и косвенной вовлеченности в конфликт западных стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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