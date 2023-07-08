Медведев объяснил решение Байдена направить Украине кассетные боеприпасы

Решение администрации президента США Джо Байдена направить кассетные боеприпасы Украине было принято после того, как другие ресурсы были исчерпаны, и связано оно с желанием Вашингтона ограничивать неподконтрольные ему страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.