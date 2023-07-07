США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов

«Мы уже поставили Украине историческое количество некассетных боеприпасов и наращиваем их производство внутри страны, <...> но этот процесс потребует времени, поэтому важно будет обеспечить Украину этим мостом поставок [в виде кассетных боеприпасов]», – сказал он (цитата по ТАСС).