США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов
США направят Украине кассетные боеприпасы, несмотря на то что применение такого вооружения несет риски для мирного населения. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга.
«Мы уже поставили Украине историческое количество некассетных боеприпасов и наращиваем их производство внутри страны, <...> но этот процесс потребует времени, поэтому важно будет обеспечить Украину этим мостом поставок [в виде кассетных боеприпасов]», – сказал он (цитата по ТАСС).
При этом в Белом доме признали, что применение кассетных боеприпасов несет угрозу жизни мирных граждан. Салливан отметил, что именно поэтому Вашингтон откладывал решение о передаче Киеву такого вооружения. По его словам, Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью», чтобы избежать жертв среди гражданского населения.
Салливан назвал поставку кассетных боеприпасов временной мерой, отметив, что такой шаг нужен для наращивания объемов производства в США артиллерийских снарядов.
6 июля ряд западных СМИ, включая Reuters и The New York Times, сообщили, что Белый дом намерен объявить о поставках Украине кассетных боеприпасов 7 июля. В администрации президента США после этого заявили, что вопрос «находится на стадии активного рассмотрения».
Власти Германии в свою очередь, сославшись на подписанную конвенцию по запрету кассетных боеприпасов, исключили поставки Киеву такого вооружения. Генсек ООН Антониу Гутерриш также выступил против применения снарядов, сославшись на тот же документ.
Конвенция о кассетных боеприпасах была подписана в Осло в 2008 г. В силу документ вступил в 2010 г. Ряд стран отказались от подписания соглашения. В частности, конвенцию не поддержали США, Китай и Россия.
После начала спецоперации России на Украине западные страны стали оказывать Украине финансовую помощь и поставлять ей военную технику и вооружения. Российские власти неоднократно критиковали такие поставки, отмечая рост прямой и косвенной вовлеченности в конфликт западных стран.