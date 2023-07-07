МИД Германии исключил поставки Украине кассетных боеприпасов
Германия не станет поставлять Украине кассетные боеприпасы, поскольку придерживается конвенции по запрету этого вида вооружений, подписанной в Осло. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
«Я следила за сообщениями СМИ. Для нас как для государства-участника действует соглашение, подписанное в Осло», – сказала она (цитата по Reuters).
Таким образом Бербок прокомментировала возможность поставки Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву. Ранее сегодня, ссылаясь на подписанную конвенцию, министр обороны ФРГ Борис Писториус также исключил поставки Киеву такого вооружения.
Накануне, 6 июля, ряд западных СМИ сообщили, что Белый дом намерен объявить о поставках Украине кассетных боеприпасов в пятницу, 7 июля.
В администрации президента США отметили, что вопрос об этом «находится на стадии активного рассмотрения». В Пентагоне заявили, что думают о передаче Украине кассетных боеприпасов, доля неразорвавшихся элементов которых превышает 2,35%. В ведомстве добавили, что такое вооружение якобы будет представлять минимальную угрозу для мирного населения.
Конвенция о кассетных боеприпасах была подписана в Осло в 2008 г. В силу документ вступил в 2010 г. Ряд стран отказались от подписания соглашения. В частности, конвенцию не поддержали США, Китай и Россия.
После начала спецоперации России на Украине западные страны стали оказывать Украине финансовую помощь и поставлять ей военную технику и вооружения. Российские власти неоднократно критиковали такие поставки, отмечая рост прямой и косвенной вовлеченности в конфликт западных стран.