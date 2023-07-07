МИД Германии исключил поставки Украине кассетных боеприпасов

В администрации президента США отметили, что вопрос об этом «находится на стадии активного рассмотрения». В Пентагоне заявили, что думают о передаче Украине кассетных боеприпасов, доля неразорвавшихся элементов которых превышает 2,35%. В ведомстве добавили, что такое вооружение якобы будет представлять минимальную угрозу для мирного населения.