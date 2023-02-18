Столтенберг: НАТО не поставляет Украине кассетные бомбы
НАТО не поставляет Украине кассетные бомбы и фосфорные боеприпасы, и не рекомендует их использование, заявил генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг телеканалу Ntv.
«НАТО не рекомендовала и не поставляла такие виды оружия. Мы поставляем артиллерию и другие виды оружия, но не кассетные бомбы», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объяснила отказ от таких поставок тем, что страна руководствуется уставом ООН и международным гуманитарным правом.
Телеканал уточняет, что ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в рамках Мюнхенской конференции по безопасности попросил о подобных поставках, пояснив, что их использование планируется на «украинской территории».
К конвенции, запрещающей использование, транспортировку, производство и хранение кассетных бомб, присоединилось порядка 110 стран, Россия и Украина в их число не входит. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что поскольку украинская сторона не присоединилась к конвенции, таким поставкам ничего не мешает. Об этом пишет «РИА Новости».
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 января заявил, что поставки Запада новых вооружений Украине приводят к существенной эскалации конфликта, но потенциально изменить ход событий это не способно и не изменит.