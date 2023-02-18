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Столтенберг: НАТО не поставляет Украине кассетные бомбы

Ведомости

НАТО не поставляет Украине кассетные бомбы и фосфорные боеприпасы, и не рекомендует их использование, заявил генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг телеканалу Ntv.

«НАТО не рекомендовала и не поставляла такие виды оружия. Мы поставляем артиллерию и другие виды оружия, но не кассетные бомбы», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объяснила отказ от таких поставок тем, что страна руководствуется уставом ООН и международным гуманитарным правом.

Телеканал уточняет, что ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в рамках Мюнхенской конференции по безопасности попросил о подобных поставках, пояснив, что их использование планируется на «украинской территории».

К конвенции, запрещающей использование, транспортировку, производство и хранение кассетных бомб, присоединилось порядка 110 стран, Россия и Украина в их число не входит. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что поскольку украинская сторона не присоединилась к конвенции, таким поставкам ничего не мешает. Об этом пишет «РИА Новости».

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 января заявил, что поставки Запада новых вооружений Украине приводят к существенной эскалации конфликта, но потенциально изменить ход событий это не способно и не изменит.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных