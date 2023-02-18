Столтенберг: НАТО не поставляет Украине кассетные бомбы

К конвенции, запрещающей использование, транспортировку, производство и хранение кассетных бомб, присоединилось порядка 110 стран, Россия и Украина в их число не входит. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что поскольку украинская сторона не присоединилась к конвенции, таким поставкам ничего не мешает. Об этом пишет «РИА Новости».