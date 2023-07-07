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Политика

США: Украина обещала «ответственно» использовать кассетные боеприпасы

Ведомости

Украина, запрашивая у США кассетные боеприпасы, гарантировала «ответственное» использование этих вооружений. Об этом заявила старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут.

«Мы продолжаем тесно сотрудничать с Украиной, которая запросила эти виды вооружений и дала гарантии, что они будут использоваться ответственно. Но на данном этапе, мне нечего сообщить по вопросу о передаче», – приводит ее слова «РИА Новости».

Ранее 6 июля  ряд западных СМИ сообщили, что Белый дом намерен объявить о поставках Украине кассетных боеприпасов уже сегодня, 7 июля. В администрации президента США после этого заявили, что вопрос об этом «находится на стадии активного рассмотрения». В Пентагоне подтвердили, что думают о передаче Украине кассетных боеприпасов. В военном ведомстве сочли, что такое вооружение будет представлять минимальную угрозу для мирного населения. 

Ранее по теме: МИД Германии исключил поставки Украине кассетных боеприпасов

МИД Германии в свою очередь исключил поставки Киеву кассетных боеприпасов. Генсек ООН Антониу Гутерриш выступил против применения таких снарядов, сославшись на конвенцию о кассетных боеприпасах, которая была подписана в Осло в 2008 г. и вступила в силу в 2010 г. Ряд стран отказались от подписания соглашения. В частности, конвенцию не поддержали США, Китай и Россия.

После начала спецоперации России на Украине западные страны стали оказывать Украине финансовую помощь и поставлять ей военную технику и вооружения. Российские власти неоднократно критиковали такие поставки, отмечая рост прямой и косвенной вовлеченности в конфликт западных стран. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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