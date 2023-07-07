США: Украина обещала «ответственно» использовать кассетные боеприпасы

Ранее 6 июля ряд западных СМИ сообщили, что Белый дом намерен объявить о поставках Украине кассетных боеприпасов уже сегодня, 7 июля. В администрации президента США после этого заявили, что вопрос об этом «находится на стадии активного рассмотрения». В Пентагоне подтвердили, что думают о передаче Украине кассетных боеприпасов. В военном ведомстве сочли, что такое вооружение будет представлять минимальную угрозу для мирного населения.