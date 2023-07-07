Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн
США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $800 млн. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.
«В новый пакет помощи на $800 млн войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе кассетные боеприпасы», – сказал он (цитата по ТАСС).
На своем сайте военное ведомство опубликовало список вооружений, вошедших в новый пакет. В частности, Вашингтон передаст Киеву дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot, управляемые ракеты «воздух – воздух» AIM-7, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, 32 боевые машины пехоты Bradley, дополнительные боеприпасы для HIMARS и др.
Ранее сегодня в Белом доме признали, что применение кассетных боеприпасов несет угрозу жизни мирных граждан. Именно поэтому Вашингтон откладывал решение о передаче Киеву такого вооружения, добавили в администрации президента США. Там назвали поставку кассетных боеприпасов временной мерой, пояснив, что такой шаг нужен для наращивания объемов производства в США артиллерийских снарядов.
При этом в Пентагоне заявили, что риски для гражданского населения, связанные с применением кассетных боеприпасов украинской армией, не превышают обеспокоенности по поводу победы России в конфликте не Украине.
Власти Германии, сославшись на подписанную конвенцию по запрету кассетных боеприпасов, исключили поставки Киеву такого вооружения. Генсек ООН Антониу Гутерриш также выступил против применения снарядов, сославшись на тот же документ.
После начала спецоперации России на Украине западные страны стали оказывать Украине финансовую помощь и поставлять ей военную технику и вооружения. По данным Пентагона, с начала боевых действия США выделили Украине военную помощь в общей сложности на $41,3 млрд.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западной военной техники и вооружения Украине, отмечая рост прямой и косвенной вовлеченности в конфликт западных стран.