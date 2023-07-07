Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн

Ранее сегодня в Белом доме признали, что применение кассетных боеприпасов несет угрозу жизни мирных граждан. Именно поэтому Вашингтон откладывал решение о передаче Киеву такого вооружения, добавили в администрации президента США. Там назвали поставку кассетных боеприпасов временной мерой, пояснив, что такой шаг нужен для наращивания объемов производства в США артиллерийских снарядов.