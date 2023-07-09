Как в России отреагировали на решение США передать Украине кассетные боеприпасы

Как в России отреагировали на решение США передать Украине кассетные боеприпасыРешение Вашингтона о поставках смертоносного оружия может ухудшить положение ВСУ
7 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга сообщил, что Вашингтон принял решение передать Киеву кассетные боеприпасы. В МИД России сочли такой шаг «жестом отчаяния», а врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что передача кассетных боеприпасов не повлияет на ход спецоперации России на Украине.
В Белом доме признали опасность такого вооружения для мирного населения, отметив, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью». В тот же день Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву на $800 млн.
По данным Washington Post, США планируют передать Украине кассетные снаряды М864 калибра 155 мм, подходящие для американской артиллерии. Но эти снаряды, созданные еще в 1980-е гг., имеют высокий процент несработавших элементов. От 5% до 14% из их числа могут вообще не разорваться, следует из данных Пентагона в американских СМИ: хранение таких «мин замедленного действия» представляет дополнительный риск для гражданского населения.
Президент США Джо Байден в интервью CNN пояснил, что решение передать Киеву кассетные боеприпасы было принято на фоне дефицита обычных снарядов как у США, так и у Украины. Он подчеркнул, что это временная мера, пока США не произведут «большее боеприпасов калибра 155 мм». ВСУ используют американские САУ М109 «Paladin» и гаубицы М777.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал решение США о передаче кассетных боеприпасов Украине «жестом отчаяния». По его словам, Вашингтон и его союзники осознали «свое бессилие». Антонов добавил, что «новые безумства» США связаны с нежеланием признавать неудачи и провал ВСУ в ходе контрнаступления.
«Поражают жестокость и цинизм, с которыми Вашингтон подошел к вопросу о передаче смертоносного оружия Киеву. <...> Теперь по вине США на многие годы возникнет риск, что на несработавших суббоеприпасах будут подрываться ни в чем не повинные мирные люди», – напомнил о последствиях такого шага дипломат.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Вашингтона, вспомнила слова бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая в феврале 2022 г. заявляла, что применение кассетных боеприпасов является военным преступлением.
Позже дипломат обратила внимание на обещание министра оборона Украины Алексея Резникова вести учет и отчитываться об использовании этого вида вооружения. «Кому он это рассказывает? Учет и отчет – это не про Украину при нынешнем киевском режиме», – написала она в своем Telegram-канале.
В официальном комментарии, опубликованном на сайте МИДа, Захарова назвала решение властей США «циничной попыткой продлить агонию нынешних украинских властей». Поставки такого оружия сделают Вашингтон соучастником в минировании территории, страна «в полной мере разделит ответственность за погибших от подрывов, в том числе русских и украинских детей», добавила она.
«Украина применяла ранее кассетные снаряды по территориям республик, а затем оправдывалась и пыталась этот факт отрицать. А теперь президент США открыто расписывается в своем участии в военных преступлениях», – сказал врио главы ДНР (цитата по ТАСС).
Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) 6 июля напомнила о гибели мирных жителей во время ударов вооруженных сил Украины по городу Изюму Харьковской области в 2022 г. и предостерегла Вашингтон от передачи Киеву кассетных боеприпасов. Исследование HRW показало, что удары с использованием украинских кассетных боеприпасов по контролируемым Россией районам в городе Изюме привели к жертвам среди мирных жителей.
Обещания Киева использовать кассетные боеприпасы «аккуратно» Пушилин назвал «оксюмороном». Пушилин добавил, что ценность любых гарантий Украины в этой связи равна нулю. «Их подписи не значат ничего», – сказал он, напомнив о неудачных попытках договоренностей с Киевом за все годы конфликта в Донбассе.
По подсчетам издания The Hill, против поставок на Украину кассетных боеприпасов публично высказались 38 правозащитных организаций, включая HRW.
Решение США также не нашло поддержки в Великобритании, Италии и Испании. Британский премьер-министр Риши Сунак призвал не использовать такое вооружение на Украине. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что республика «надеется на универсальное применение» принципов конвенции о запрете кассетных бомб. Министр обороны Испании Маргарита Роблес подчеркнула, что кассетные боеприпасы не должны поставляться Киеву.
В 2008 г. была подписана Конвенция по кассетным боеприпасам, в ней участвуют более 100 стран, пообещавших не производить, не применять и не передавать этот вид вооружений. Использование кассетных снарядов не принесет ВСУ стратегического перевеса, уверен собеседник, близкий к руководству ДНР: «При этом поддержка Киева смертоносным оружием со стороны "американских партнеров" может вынудить российские Вооруженные силы дать симметричный ответ, что приведет к дополнительным потерям в рядах ВСУ». Россия, как Украина и США, не подписывала Конвенцию по кассетным боеприпасам.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил, что действия Байдена можно списать на то, что президент США – «больной старик», который «не ведает, что творит».