Как в России отреагировали на решение США передать Украине кассетные боеприпасы

В 2008 г. была подписана Конвенция по кассетным боеприпасам, в ней участвуют более 100 стран, пообещавших не производить, не применять и не передавать этот вид вооружений. Использование кассетных снарядов не принесет ВСУ стратегического перевеса, уверен собеседник, близкий к руководству ДНР: «При этом поддержка Киева смертоносным оружием со стороны "американских партнеров" может вынудить российские Вооруженные силы дать симметричный ответ, что приведет к дополнительным потерям в рядах ВСУ». Россия, как Украина и США, не подписывала Конвенцию по кассетным боеприпасам.