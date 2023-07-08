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Политика

В Испании раскритиковали решение США о поставках Киеву кассетных бомб

Ведомости

Кассетные бомбы не должны поставляться Украине, заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес в ходе митинга в Мадриде, передает Reuters. Днем ранее Соединенные Штаты объявили, что Киев получит такие боеприпасы в рамках помощи в контрнаступлении.

Кассетные боеприпасы, как напоминает агентство, запрещены в более чем 100 странах, включая Испанию. Россия, Украина и США не подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам, которая запрещает их производство, накопление, применение и передачу.

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«Испания, основываясь на своих твердых обязательствах перед Украиной, также имеет твердое обязательство о том, что определенное оружие и бомбы не могут быть поставлены ни при каких обстоятельствах», — заявила Роблес.

Она подчеркнула, что решение об отправке кассетных бомб было принято властями США, а не НАТО, членом которого является Испания. 

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7 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга сообщил, что Штаты направят Украине кассетные боеприпасы. Он признал, что применение кассетных боеприпасов несет угрозу жизни мирных граждан, но, по словам Салливана, Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью», чтобы избежать жертв среди гражданского населения. В тот же день Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву на $800 млн, в него войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе кассетные боеприпасы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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