В Испании раскритиковали решение США о поставках Киеву кассетных бомб

7 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга сообщил, что Штаты направят Украине кассетные боеприпасы. Он признал, что применение кассетных боеприпасов несет угрозу жизни мирных граждан, но, по словам Салливана, Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью», чтобы избежать жертв среди гражданского населения. В тот же день Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву на $800 млн, в него войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе кассетные боеприпасы.