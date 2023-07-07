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В ЕС достигли соглашения о выделении 500 млн евро на производство боеприпасов

Ведомости

Страны Евросоюза и Европарламент достигли предварительного соглашения о выделении 500 млн евро из бюджета ЕС на поддержку производства боеприпасов. Об этом говорится в заявлении на сайте совета ЕС.  

В сообщении уточняется, что средства необходимы для «поддержки наращивания производственных мощностей по производству боеприпасов класса "земля-земля" и артиллерийских снарядов, а также ракет».

«При этом будет реализован третий этап плана, согласованного Советом в марте 2023 г., чтобы обеспечить долгосрочное увеличение производства боеприпасов в Европе в интересах Украины и государств-членов ЕС», – говорится в сообщении.

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Министр обороны Испании Маргарита Роблес подчеркнула, что соглашение – это «еще одно доказательство непоколебимой приверженности ЕС поддержке Украины, укреплению оборонной базы ЕС». Она уточнила, что согласованные правила позволят оказывать финансовую поддержку по производству боеприпасов и ракет на всех этапах их создания и поставок. Поддержка будет оказываться в форме грантов. Также правила облегчат доступ к финансированию из так называемого «фонда наращивания производства».

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Соглашение должно быть одобрено советом и парламентом, после чего будет официально принято после юридической проверки. Планируется, что документ вступит в силу до конца июля.

20 марта 2023 г. совет согласовал трехсторонний подход, который предполагает выделение Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев.

В июне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель рассказал, что страны ЕС с апреля отправили на Украину снаряды общей стоимостью 900 млн евро. 26 июня совет ЕС одобрил увеличение Европейского фонда мира (ЕФМ) на 3,5 млрд евро. По словам Борреля, это «обеспечит финансирование для продолжения оказания конкретной военной поддержки вооруженным силам партнеров».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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