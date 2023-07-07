В ЕС достигли соглашения о выделении 500 млн евро на производство боеприпасов

Министр обороны Испании Маргарита Роблес подчеркнула, что соглашение – это «еще одно доказательство непоколебимой приверженности ЕС поддержке Украины, укреплению оборонной базы ЕС». Она уточнила, что согласованные правила позволят оказывать финансовую поддержку по производству боеприпасов и ракет на всех этапах их создания и поставок. Поддержка будет оказываться в форме грантов. Также правила облегчат доступ к финансированию из так называемого «фонда наращивания производства».