Газета
Политика

ЕС увеличил фонд военной поддержки Украины на 3,5 млрд евро

Ведомости

Совет Евросоюза одобрил увеличение Европейского фонда мира (ЕФМ) на 3,5 млрд евро. Об этом говорится в сообщении ЕС.

«Сегодняшнее решение обеспечит нам финансирование для продолжения оказания конкретной военной поддержки вооруженным силам наших партнеров», – пояснил верховный представитель ЕС по иностранным делам Джозеп Боррель.

Он отметил, что фонд за время своего существования – с 2021 г. – доказал свою состоятельность и полностью изменил подход в поддержке партнеров в области обороны.

С учетом увеличения финансовый потолок фонда составит 12 млрд евро. «Это решение посылает четкий политический сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров», – подчеркивается в заявлении ЕС.

В июне Боррель рассказывал, что страны ЕС с апреля отправили на Украину снаряды общей стоимостью 900 млн евро. Средства на финансирование поставок выделяются из ЕФМ. 20 июня председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предоставит Украине 50 млрд евро на восстановление страны на 2024–2027 гг.

О дополнительной военной помощи Украине ранее заявляли в США. В июне было объявлено о пакете помощи ВСУ на $2,1 млрд в рамках программы закупок военной продукции у оборонных предприятий, рассчитанной на оказание долгосрочной помощи Киеву. В конце мая Пентагон оценивал объем выделенной Украине военной помощи в $37,6 млрд. 21 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о выделении еще $1,3 млрд, которые дополнят пакет поддержки Украины, который включает более $20 млрд экономической помощи.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных