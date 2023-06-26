ЕС увеличил фонд военной поддержки Украины на 3,5 млрд евро

О дополнительной военной помощи Украине ранее заявляли в США. В июне было объявлено о пакете помощи ВСУ на $2,1 млрд в рамках программы закупок военной продукции у оборонных предприятий, рассчитанной на оказание долгосрочной помощи Киеву. В конце мая Пентагон оценивал объем выделенной Украине военной помощи в $37,6 млрд. 21 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о выделении еще $1,3 млрд, которые дополнят пакет поддержки Украины, который включает более $20 млрд экономической помощи.