ЕС увеличил фонд военной поддержки Украины на 3,5 млрд евро
Совет Евросоюза одобрил увеличение Европейского фонда мира (ЕФМ) на 3,5 млрд евро. Об этом говорится в сообщении ЕС.
«Сегодняшнее решение обеспечит нам финансирование для продолжения оказания конкретной военной поддержки вооруженным силам наших партнеров», – пояснил верховный представитель ЕС по иностранным делам Джозеп Боррель.
Он отметил, что фонд за время своего существования – с 2021 г. – доказал свою состоятельность и полностью изменил подход в поддержке партнеров в области обороны.
С учетом увеличения финансовый потолок фонда составит 12 млрд евро. «Это решение посылает четкий политический сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров», – подчеркивается в заявлении ЕС.
В июне Боррель рассказывал, что страны ЕС с апреля отправили на Украину снаряды общей стоимостью 900 млн евро. Средства на финансирование поставок выделяются из ЕФМ. 20 июня председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предоставит Украине 50 млрд евро на восстановление страны на 2024–2027 гг.
О дополнительной военной помощи Украине ранее заявляли в США. В июне было объявлено о пакете помощи ВСУ на $2,1 млрд в рамках программы закупок военной продукции у оборонных предприятий, рассчитанной на оказание долгосрочной помощи Киеву. В конце мая Пентагон оценивал объем выделенной Украине военной помощи в $37,6 млрд. 21 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о выделении еще $1,3 млрд, которые дополнят пакет поддержки Украины, который включает более $20 млрд экономической помощи.