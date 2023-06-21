США дополнительно выделят Украине $1,3 млрд помощи

По словам госсекретаря, США также выделят средства на разные сферы экономики Украины, в том числе $657 млн на модернизацию железных дорог, аэропортов и другой инфраструктуры, которая связывает страну с Европой, и около $520 млн на восстановление энергетики. Также США планируют оказать финансовую поддержку украинскому бизнесу ($35 млн) и профинансировать борьбу с коррупцией.