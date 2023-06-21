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Политика

США дополнительно выделят Украине $1,3 млрд помощи

Ведомости

США предоставят Украине дополнительно $1,3 млрд помощи. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«При поддержке конгресса США мы предоставим дополнительную помощь в размере более $1,3 млрд, чтобы помочь Украине достичь этих целей (по восстановлению страны. – Прим. ред.)», – приводит слова Блинкена Reuters.

По словам госсекретаря, США также выделят средства на разные сферы экономики Украины, в том числе $657 млн на модернизацию железных дорог, аэропортов и другой инфраструктуры, которая связывает страну с Европой, и около $520 млн на восстановление энергетики. Также США планируют оказать финансовую поддержку украинскому бизнесу ($35 млн) и профинансировать борьбу с коррупцией.

$1,3 млрд дополнят пакет поддержки Украины, который включает более $20 млрд экономической помощи от США, подчеркнул Блинкен.

Накануне, 20 июня, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предоставит Украине 50 млрд евро на 2024–2027 гг. На первую часть плана по восстановлению страны Киев запрашивал до $40 млрд, отмечает агентство.

В конце мая Пентагон оценивал объем выделенной Украины военной помощи в $37,6 млрд. В июне США объявили о пакете помощи ВСУ на $2,1 млрд в рамках программы закупок военной продукции у оборонных предприятий, рассчитанной на оказание долгосрочной помощи Киеву.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных