ЕС с апреля отправил на Украину снаряды на 900 млн евро

Он отметил, что ЕС получил от стран запросы на компенсацию поставок снарядов Киеву на 900 млн евро. «Это первая часть нашего плана по поставке боеприпасов из существующих запасов, к концу июля мы подпишем с промышленностью контракты на совместную закупку новых боеприпасов, организованных Европейским оборонным агентством», – рассказал Боррель на встрече министров обороны стран НАТО (цитата по ТАСС).