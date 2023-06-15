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ЕС с апреля отправил на Украину снаряды на 900 млн евро

Ведомости

Страны Евросоюза с апреля отправили на Украину снаряды общей стоимостью 900 млн евро, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Он отметил, что ЕС получил от стран запросы на компенсацию поставок снарядов Киеву на 900 млн евро. «Это первая часть нашего плана по поставке боеприпасов из существующих запасов, к концу июля мы подпишем с промышленностью контракты на совместную закупку новых боеприпасов, организованных Европейским оборонным агентством», – рассказал Боррель на встрече министров обороны стран НАТО (цитата по ТАСС).

В марте газета Financial Times писала, что Евросоюз «в течение недель» планирует поставить армии Украины боеприпасы для артиллерии на 1 млрд евро, которые были выделены из Европейского фонда мира.

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13 июня Вашингтон сообщил о выделении Киеву нового пакета помощи в области безопасности на сумму $325 млн. 9 июня Пентагон объявил о пакете помощи вооруженным силам Украины (ВСУ) на $2,1 млрд в рамках программы закупок военной продукции у оборонных предприятий, рассчитанной на оказание долгосрочной помощи Киеву.

Российские власти ранее неоднократно указывали на вовлеченность в конфликт на Украине западных стран. В сентябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия на Украине противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных