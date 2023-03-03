FT: ЕС планирует поставить Украине боеприпасы на 1 млрд евро
Евросоюз «в течение недель» планирует поставить армии Украины боеприпасы для артиллерии на 1 млрд евро, которые были выделены из Европейского фонда мира. Об этом сообщила газета Financial Times.
«Думаю, что это произойдет быстро, очень быстро. И я думаю, что речь идет о днях, неделях, а не о месяцах», – сообщил источник газеты. Он добавил, что в проекте будут участвовать все страны ЕС, кроме Дании.
По словам источника газеты, в рамках проекта будет выделен 1 млрд евро, который потратят на поставку артиллерийских припасов 155-мм калибра. Министры обороны стран ЕС планируют обсудить план выделения военной помощи на следующей неделе, перед саммитом лидеров союза 23-24 марта.
В конце января Дания объявила об отказе поставок Украине танков Leopard 2. Тогда министр обороны Дании Якоб Эллеман-Йенсен сообщил, что у страны всего 44 танка, 14 из которых задействованы в миссии НАТО в Прибалтике. Об отсутствии планов поставок вооружения заявляла и Сербия. 30 января президент Александр Вучич заявил, что страна не будет поставлять России или Украине оружие, «но будет его продавать всем остальным».
Военная операция на Украине идет с 24 февраля 2022 г. После ее начала страны ЕС, США, Великобритания и др. ввели санкции в отношении промышленности и экономики России. В частности, они начали оказывать военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Власти РФ не раз критиковали поставки оружия Киеву. Также они отмечали, что западные страны таким образом становятся стороной конфликта, на что в феврале генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки самолетов украинским ВВС не делают альянс участником конфликта.