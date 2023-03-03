FT: ЕС планирует поставить Украине боеприпасы на 1 млрд евро

Военная операция на Украине идет с 24 февраля 2022 г. После ее начала страны ЕС, США, Великобритания и др. ввели санкции в отношении промышленности и экономики России. В частности, они начали оказывать военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Власти РФ не раз критиковали поставки оружия Киеву. Также они отмечали, что западные страны таким образом становятся стороной конфликта, на что в феврале генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки самолетов украинским ВВС не делают альянс участником конфликта.