Столтенберг: поставки самолетов Украине не сделают НАТО стороной конфликта
Поставки самолетов Киеву не сделают НАТО «участником конфликта», заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны НАТО в Брюсселе 14-15 февраля, передает ТАСС.
«Нужно четко различать: отправка самолетов НАТО с пилотами, чтобы обеспечить бесполетную зону на Украине, – это участие НАТО в конфликте, поставки самолетов украинцам не сделают НАТО участником конфликта», – считает Столтенберг.
Возможность поставок самолетов Украине будет обсуждаться на вышеупомянутой встрече, сказал Столтенберг. Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что это потребует много времени, «а Украине нужны срочные поставки, поэтому мы должны быть уверены, что все страны выполнят уже взятые на себя обязательства».
На прошлой неделе – 10 февраля – министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подтвердила, что Украина направила стране запрос на поставку истребителей F-16. Тогда она отмечала, что данную просьбу нелегко выполнить. По ее словам, стране необходимо обсудить доступность истребителей с США и другими союзниками. «И мы должны серьезно отнестись к последствиям», – подчеркнула Оллонгрен.
В конце января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимы поставки западных дальнобойных ракет и самолетов. Позже советник офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина ведет переговоры с западными странами по поводу передачи стране авиации и дальнобойных ракет.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак говорил, что на встрече с Зеленским 8 февраля обсуждал с ним возможность предоставления Киеву истребителей.
Москва неоднократно предупреждала о негативных последствиях отправки продвинутого западного вооружения на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что передача вооружения кардинально ситуацию не изменит, однако «добавит проблем» для Украины.