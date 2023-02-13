Столтенберг: поставки самолетов Украине не сделают НАТО стороной конфликта

Возможность поставок самолетов Украине будет обсуждаться на вышеупомянутой встрече, сказал Столтенберг. Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что это потребует много времени, «а Украине нужны срочные поставки, поэтому мы должны быть уверены, что все страны выполнят уже взятые на себя обязательства».