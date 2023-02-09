Песков прокомментировал возможные поставки Лондоном истребителей Украине

«Можно только выразить сожаление в этой связи. И констатировать, что подобные действия упомянутых стран ведут к эскалации напряженности вокруг этого конфликта, затягивают этот конфликт, делают этот конфликт более болезненным и мучительным для Украины», – сказал Песков, отвечая на вопрос о возможных поставках британских истребителей Украине.