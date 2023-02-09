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Политика

Песков прокомментировал возможные поставки Лондоном истребителей Украине

Ведомости

Отправка Великобританией истребителей для Украины может лишь затянуть конфликт на территории страны, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Можно только выразить сожаление в этой связи. И констатировать, что подобные действия упомянутых стран ведут к эскалации напряженности вокруг этого конфликта, затягивают этот конфликт, делают этот конфликт более болезненным и мучительным для Украины», – сказал Песков, отвечая на вопрос о возможных поставках британских истребителей Украине.

Песков добавил, что эти действия не изменят исход конфликта и не изменят траекторию, по которой идет «наша страна в плане достижения своих целей, поставленных в рамках специальной военной операции».

8 февраля агентство Reuters со ссылкой на слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщило, что в офисе премьер-министра объявили о планах расширения помощи вооруженным силам Украины, включая подготовку пилотов истребителей и морских пехотинцев. Подготовка украинских войск в Великобритании началась 30 января. Тогда первый заместитель министра обороны королевства Алекс Чак сообщил о планах поставить Украине танки Challenger 2 в конце марта 2023 г.

До этого министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что Лондон предоставит Киеву 100 единиц бронетехники. Также о поставках вооружения сообщили власти Германии, Нидерландов, Польши и др. В Кремле неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. Песков подчеркивал, что поставки западными странами танков Leopard и Abrams «добавят проблем» для Украины и сгорят так же, как и остальная западная военная техника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных