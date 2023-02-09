Песков прокомментировал возможные поставки Лондоном истребителей Украине
Отправка Великобританией истребителей для Украины может лишь затянуть конфликт на территории страны, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Можно только выразить сожаление в этой связи. И констатировать, что подобные действия упомянутых стран ведут к эскалации напряженности вокруг этого конфликта, затягивают этот конфликт, делают этот конфликт более болезненным и мучительным для Украины», – сказал Песков, отвечая на вопрос о возможных поставках британских истребителей Украине.
Песков добавил, что эти действия не изменят исход конфликта и не изменят траекторию, по которой идет «наша страна в плане достижения своих целей, поставленных в рамках специальной военной операции».
8 февраля агентство Reuters со ссылкой на слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщило, что в офисе премьер-министра объявили о планах расширения помощи вооруженным силам Украины, включая подготовку пилотов истребителей и морских пехотинцев. Подготовка украинских войск в Великобритании началась 30 января. Тогда первый заместитель министра обороны королевства Алекс Чак сообщил о планах поставить Украине танки Challenger 2 в конце марта 2023 г.
До этого министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что Лондон предоставит Киеву 100 единиц бронетехники. Также о поставках вооружения сообщили власти Германии, Нидерландов, Польши и др. В Кремле неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. Песков подчеркивал, что поставки западными странами танков Leopard и Abrams «добавят проблем» для Украины и сгорят так же, как и остальная западная военная техника.