В Минобороны Нидерландов сообщили о запросе Украины на поставку истребителей

26 января издание Politico со ссылкой на собственные источники среди чиновников и дипломатов сообщило, что страны НАТО ведут внутренние обсуждения о возможности поставок истребителей Киеву. По словам участников переговоров, дебаты по авиакомпоненте могут оказаться еще более ожесточенными, чем споры о танках. На данный момент среди ярых сторонников идеи отправки истребителей на Украину упоминаются страны Балтии. В Вашингтоне же, по словам одного из источников Politico, сообщили представителям Киева, что отправка истребителей «на данный момент невозможна».