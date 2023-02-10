В Минобороны Нидерландов сообщили о запросе Украины на поставку истребителей
Украина направила Нидерландам запрос на поставку истребителей F-16. Это подтвердила министр обороны страны Кайса Оллонгрен, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Но эту просьбу нелегко выполнить, отметила она.
«Нам необходимо обсудить доступность F-16 с американцами и другими союзниками, – сказала Оллонгрен. – И мы должны серьезно отнестись к последствиям. Это не может произойти просто так, в одночасье. Мы должны быть честны в этом».
Министр обороны Нидерландов также подчеркнула, что прежде чем украинские военные смогут использовать истребители, они должны пройти соответствующую подготовку. Помимо этого, на F-16 требуется разрешение США, поскольку они являются страной-производителем.
В конце января советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала «Дом» заявил, что Киев ведет переговоры с западными странами по поводу передачи стране авиации и дальнобойных ракет.
26 января издание Politico со ссылкой на собственные источники среди чиновников и дипломатов сообщило, что страны НАТО ведут внутренние обсуждения о возможности поставок истребителей Киеву. По словам участников переговоров, дебаты по авиакомпоненте могут оказаться еще более ожесточенными, чем споры о танках. На данный момент среди ярых сторонников идеи отправки истребителей на Украину упоминаются страны Балтии. В Вашингтоне же, по словам одного из источников Politico, сообщили представителям Киева, что отправка истребителей «на данный момент невозможна».
Тема истребителей в рамках конфликта поднимается с весны 2022 г. Президент Украины Владимир Зеленский еще в марте 2022 г. попросил поставить его стране истребители F-15 и F-16.
В октябре 2022 г. готовность поставить Киеву советские истребители МиГ-29 выразил министр иностранных дел Словакии Растислав Качер, а в январе 2023 г. глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра допустил поставки F-16. 16 января замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник предложил ФРГ передать Украине 93 истребителя-бомбардировщика Tornado, которые планируют вывести из эксплуатации. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, объявляя 25 января о передаче Украине танков, исключил возможность поставок боевых самолетов, объяснив это желанием не допускать дальнейшую военную эскалацию.
Днем ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отправка Великобританией истребителей для Украины может лишь затянуть конфликт на территории страны. Он также добавил, что эти действия не изменят исход конфликта и не изменят траекторию, по которой идет «наша страна в плане достижения своих целей, поставленных в рамках специальной военной операции». Таким образом представитель Кремля прокомментировал информацию о возможных поставках британских истребителей Украине.
8 февраля агентство Reuters со ссылкой на слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщило, что в офисе премьер-министра объявили о планах расширения помощи вооруженным силам Украины, включая подготовку пилотов истребителей и морских пехотинцев. Подготовка украинских войск в Великобритании началась 30 января. Тогда первый заместитель министра обороны королевства Алекс Чак сообщил о планах поставить Украине танки Challenger 2 в конце марта 2023 г.