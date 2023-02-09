Газета
Политика

Медведев призвал нарастить производство вооружений в России

Ведомости

Россия должна наращивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Вчера, как известно, наш противник клянчил самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ: понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки. Речь идет о производстве, модернизации тысяч танков», – заявил Медведев на совещании в рамках визита на Омский завод транспортного машиностроения.

Он отметил, что эта задача вытекает из гособоронзаказа и решений, которые принимаются президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретились накануне, 8 февраля. Британский премьер заявил, что обсуждал с украинским президентом возможность предоставления Киеву истребителей. Помимо этого они обсуждали предоставление Украине еще более дальнобойного вооружения, в том числе ракет. Сегодня, 9 февраля, Зеленский выступил на Совете Европы и вновь призвал европейские страны предоставить в качестве помощи Киеву современное вооружение, сообщали «РИА Новости».

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что планы Великобритании отправить Киеву более дальнобойные системы повлекут дальнейшую эскалацию конфликта на Украине. По словам Келина, королевство также хочет сохранить лидирующее место в оснащении Украины вооружением, в том числе авиационным компонентом.

Ранее по теме: Песков прокомментировал возможные поставки Лондоном истребителей Украине

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных