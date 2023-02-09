Медведев призвал нарастить производство вооружений в России
Россия должна наращивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Вчера, как известно, наш противник клянчил самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ: понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки. Речь идет о производстве, модернизации тысяч танков», – заявил Медведев на совещании в рамках визита на Омский завод транспортного машиностроения.
Он отметил, что эта задача вытекает из гособоронзаказа и решений, которые принимаются президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретились накануне, 8 февраля. Британский премьер заявил, что обсуждал с украинским президентом возможность предоставления Киеву истребителей. Помимо этого они обсуждали предоставление Украине еще более дальнобойного вооружения, в том числе ракет. Сегодня, 9 февраля, Зеленский выступил на Совете Европы и вновь призвал европейские страны предоставить в качестве помощи Киеву современное вооружение, сообщали «РИА Новости».
Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что планы Великобритании отправить Киеву более дальнобойные системы повлекут дальнейшую эскалацию конфликта на Украине. По словам Келина, королевство также хочет сохранить лидирующее место в оснащении Украины вооружением, в том числе авиационным компонентом.
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.