Посол России предупредил о последствиях поставок дальнобойного оружия на Украину
Планы Великобритании отправить Украине более дальнобойные системы повлекут дальнейшую эскалацию конфликта на Украине, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
«Объявлено также, что будут поставлены некие вооружения ракетные или артиллерийские с большей дальностью. Вот здесь пока неясность, мы пытаемся прояснить, что это такое, о чем идет речь, есть ли такие вооружения вообще там», – отметил дипломат, подчеркнув, что это очередной шаг к дальнейшей эскалации конфликта.
По словам Келина, королевство также хочет сохранить лидирующее место в оснащении Украины вооружением, в том числе авиационным компонентом.
26 января первый заместитель министра обороны королевства Алекс Чак сообщил о планах поставить Украине танки Challenger 2 в конце марта. До этого министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что Лондон предоставит Киеву 100 единиц бронетехники, включая 50 бронетранспортеров (БТР) Bulldog.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сегодня прилетел в Великобританию, чтобы встретиться с премьером Риши Сунаком. Он также встретился с украинскими военнослужащими, которые сейчас проходят подготовку.
В январе в Кремле говорили, что поставки танков Киеву не изменят ситуацию, но «добавят проблем» для Украины. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что танки Leopard и Abrams, которые Запад собирается передать Украине, сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника.