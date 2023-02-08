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Политика

Посол России предупредил о последствиях поставок дальнобойного оружия на Украину

Ведомости

Планы Великобритании отправить Украине более дальнобойные системы повлекут дальнейшую эскалацию конфликта на Украине, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

«Объявлено также, что будут поставлены некие вооружения ракетные или артиллерийские с большей дальностью. Вот здесь пока неясность, мы пытаемся прояснить, что это такое, о чем идет речь, есть ли такие вооружения вообще там», – отметил дипломат, подчеркнув, что это очередной шаг к дальнейшей эскалации конфликта.

По словам Келина, королевство также хочет сохранить лидирующее место в оснащении Украины вооружением, в том числе авиационным компонентом.

26 января первый заместитель министра обороны королевства Алекс Чак сообщил о планах поставить Украине танки Challenger 2 в конце марта. До этого министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что Лондон предоставит Киеву 100 единиц бронетехники, включая 50 бронетранспортеров (БТР) Bulldog.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сегодня прилетел в Великобританию, чтобы встретиться с премьером Риши Сунаком. Он также встретился с украинскими военнослужащими, которые сейчас проходят подготовку.

В январе в Кремле говорили, что поставки танков Киеву не изменят ситуацию, но «добавят проблем» для Украины. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что танки Leopard и Abrams, которые Запад собирается передать Украине, сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника.

Ранее по теме: Песков объяснил слова Путина об ответе России на поставки оружия Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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