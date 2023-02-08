Посол России предупредил о последствиях поставок дальнобойного оружия на Украину

«Объявлено также, что будут поставлены некие вооружения ракетные или артиллерийские с большей дальностью. Вот здесь пока неясность, мы пытаемся прояснить, что это такое, о чем идет речь, есть ли такие вооружения вообще там», – отметил дипломат, подчеркнув, что это очередной шаг к дальнейшей эскалации конфликта.