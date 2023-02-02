Песков объяснил слова Путина об ответе России на поставки оружия Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова главы государства Владимира Путина про имеющиеся ответы на угрозы, связанные с поставками западного оружия Украине.
«У России [есть] потенциал, и по мере того как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал, для того чтобы ответить», – сказал он (цитата по ТАСС).
Сегодня Путин на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, страны Запада же решили поставить их Украине, «но у нас есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится».
Ранее Германия и США объявили о поставках Киеву танков: ФРГ отправит на Украину 14 танков Leopard 2, США — 31 Abrams. Кроме того Берлин также разрешит союзникам отправлять свои Leopard 2 на Украину. Об отправке танков Украине объявила и Великобритания.