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Путин: Сталинград навечно стал символом несокрушимости народа

Ведомости

Сталинград навечно стал символом несокрушимости российского народа, заявил президент России Владимир Путин.

«Сталинград навечно стал символом несокрушимости нашего народа, самой силы жизни», – заявил российский президент на торжественном концерте, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве (цит. по ТАСС).

Путин подчеркнул, что город восстанавливался всей страной «буквально с нуля», поскольку к февралю 1943 г. в нем практически ничего не осталось. «Исключительная стойкость, самоотверженность защитников жителей Сталинграда и тогда, и сейчас поражают до глубины души, вызывают чувства самой искренней благодарности и уважения», – отметил глава государства.

Президент заявил, что «наш моральный долг», в первую очередь перед солдатами-победителями, заключается в том, чтобы хранить память об этом подвиге, передавать ее грядущим поколениям, «не позволять никому принижать, искажать роль Сталинградской битвы в победе над нацизмом, в освобождении всего мира от этого чудовищного зла».

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В четверг, 2 февраля, российский президент прилетел в Волгоград на празднование 80-летия победы в Сталинградской битве. В этот день – в годовщину победы в Сталинградской битве – в Волгограде пройдут военный парад, видеоинсталляция на Мамаевом кургане, также состоится концерт под руководством дирижера Юрия Башмета и салют.

Сталинградская битва шла с 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г. В ходе контрнаступления, известного как операция «Уран», советская армия окружила 6-ю армию генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса и ликвидировала войска противника. 2 февраля немецкая группировка под Сталинградом (современный Волгоград) капитулировала. Считается, что победа в Сталинградской битве ознаменовала коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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