Путин: Россия своими делами может сделать мир более справедливым

По словам Путина, перемены сейчас происходят во всем мире, а не только в России, и он верит, что они происходят к лучшему. «И надеюсь, что своими делами, поступками, своей решимостью и при этом открытостью наших намерений, планов, принципов мы сможем сделать мир более справедливым – таким, где все народы по-настоящему равны, где каждый имеет право на уважение, на то, чтобы следовать своим традициям, говорить на своем родном языке, чтить своих предков, и где у всех есть возможность для максимальной самореализации вне зависимости от того, в каких условиях человек вырос, из какой семьи он происходит», – отметил президент.