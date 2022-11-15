Глава МИД КНР заявил о готовности развивать многополярный мир вместе с Россией

Летом посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил о стремлениях КНР создать многополярный мир с РФ, где обе страны будут играть роль важного полюса. Между Пекином и Москвой существуют доверительные отношения, отметил в июне Ханьхуэй. В сентябре представитель МИД Китая Мао Нин также подчеркнула, что китайское государство вместе с Россией продолжит продвигать многополярность в мире, а также работать над демократизацией международных отношений. Она заявила, что Китай и Россия всегда защищали международную систему, ядром который является ООН, а также порядок, который основан на международном праве. Страны стремились помочь восстановлению мировой экономики на фоне пандемии, отметила Мао Нин.