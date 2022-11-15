Глава МИД КНР заявил о готовности развивать многополярный мир вместе с Россией
Китай готов вместе с Россией, а также другими странами-единомышленниками содействовать развитию многополярного мира, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита G20.
«Китай готов работать с Россией и (другими. — Прим. ТАСС) близкими по духу странами, чтобы решительно содействовать развитию многополярного мира, твердо поддерживать демократизацию международных отношений и защищать международную систему, в основе которой лежит Организация Объединенных Наций», — заявил Ван И (цитата по ТАСС).
Летом посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил о стремлениях КНР создать многополярный мир с РФ, где обе страны будут играть роль важного полюса. Между Пекином и Москвой существуют доверительные отношения, отметил в июне Ханьхуэй. В сентябре представитель МИД Китая Мао Нин также подчеркнула, что китайское государство вместе с Россией продолжит продвигать многополярность в мире, а также работать над демократизацией международных отношений. Она заявила, что Китай и Россия всегда защищали международную систему, ядром который является ООН, а также порядок, который основан на международном праве. Страны стремились помочь восстановлению мировой экономики на фоне пандемии, отметила Мао Нин.
20 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что мир трансформируется и движется к многополярности. В сентябре в рамках двусторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Узбекистане Путин обсудил шаги по организации многополярного мира. Он отметил, что «попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливое очертание и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете».