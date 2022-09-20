Путин сообщил о движении мира к многополярности
Мир трансформируется и движется к многополярности, об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот.
«Объективное развитие в сторону многополярности наталкивается на сопротивление тех, кто пытается сохранить роль гегемона в мировых делах и контролировать все: и Латинскую Америку, и Европу, и Азию, и Африку. Надо сказать, что у этого гегемона неплохо это получалось на протяжении довольно длительного времени. Но продолжаться вечно так не может, это невозможно, даже говорю сейчас об этом вне контекста событий, которые происходят на Украине», — сказал он.
По его мнению, то, что мир движется к многополярности и этот вектор является магистральным для всей мировой политики, показал прошедший на прошлой неделе саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
В рамках двусторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Узбекистане Путин обсудил шаги по организации многополярного мира. Он отметил, что «попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливое очертание и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете».
Путин также отметил сегодня, что Россия будет и дальше придерживаться суверенного курса и продвигать объединительную международную повестку дня. Глава государства обещал содействовать урегулированию острых региональных конфликтов. Именно с этой повесткой Россия будет выступать на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Кроме того, Путин подтвердил, что Россия выступала и будет продолжать выступать «гарантом приднестровского урегулирования». Москва действует в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты с Молдавией. Он также обратил внимание на то, что конфликты между Арменией и Азербайджаном вызывают серьезную озабоченность в Москве.
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