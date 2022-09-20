Путин сообщил о движении мира к многополярности

«Объективное развитие в сторону многополярности наталкивается на сопротивление тех, кто пытается сохранить роль гегемона в мировых делах и контролировать все: и Латинскую Америку, и Европу, и Азию, и Африку. Надо сказать, что у этого гегемона неплохо это получалось на протяжении довольно длительного времени. Но продолжаться вечно так не может, это невозможно, даже говорю сейчас об этом вне контекста событий, которые происходят на Украине», — сказал он.