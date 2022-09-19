В Армении сообщили о 207 погибших и пропавших без вести из-за конфликта на границе
В результате обострения армяно-азербайджанского конфликта погибли 207 человек со стороны Армении, передает Совбез республики.
«В результате агрессии количество погибших и пропавших без вести достигает 207, в том числе три гражданских лица убиты, местонахождение двух гражданских лиц считается неизвестным, 293 военнослужащих, три гражданских ранены, 20 военнослужащих взяты в плен», — говорится в заявлении (цитата по ТАСС).
Совбез Армении также призвал международное сообщество оказать давление на Азербайджан для вывода войск с суверенной территории республики.
В ночь на 13 сентября азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты Сотк, Горис и Джермук, сообщило минобороны Армении. 16 сентября премьер-министр республики Никол Пашинян заявил о 135 погибших с армянской стороны в результате обстрелов.
13 сентября Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня. В тот же день состоялось экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации на границе. Однако утром 14 сентября обстрелы продолжились. 15 сентября в Совбезе Армении рассказали о достижении перемирия с Азербайджаном.
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, которая в субботу прибыла в Ереван, осудила нападение Азербайджана на суверенитет и границы Армении. Она указала на важность для Вашингтона суверенитета и территориальной целостности Армении и отметила, что действия Баку против мирных граждан Нагорного Карабаха, вандализм в отношении исторических памятников находятся в центре внимания США. Пелоси также сообщила о намерении США оказывать поддержку Еревану и готовности «услышать потребности» в оборонной сфере.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса