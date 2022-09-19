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Политика

В Армении сообщили о 207 погибших и пропавших без вести из-за конфликта на границе

Ведомости

В результате обострения армяно-азербайджанского конфликта погибли 207 человек со стороны Армении, передает Совбез республики.

«В результате агрессии количество погибших и пропавших без вести достигает 207, в том числе три гражданских лица убиты, местонахождение двух гражданских лиц считается неизвестным, 293 военнослужащих, три гражданских ранены, 20 военнослужащих взяты в плен», — говорится в заявлении (цитата по ТАСС).

Совбез Армении также призвал международное сообщество оказать давление на Азербайджан для вывода войск с суверенной территории республики.

В ночь на 13 сентября азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты Сотк, Горис и Джермук, сообщило минобороны Армении. 16 сентября премьер-министр республики Никол Пашинян заявил о 135 погибших с армянской стороны в результате обстрелов.

13 сентября Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня. В тот же день состоялось экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации на границе. Однако утром 14 сентября обстрелы продолжились. 15 сентября в Совбезе Армении рассказали о достижении перемирия с Азербайджаном.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, которая в субботу прибыла в Ереван, осудила нападение Азербайджана на суверенитет и границы Армении. Она указала на важность для Вашингтона суверенитета и территориальной целостности Армении и отметила, что действия Баку против мирных граждан Нагорного Карабаха, вандализм в отношении исторических памятников находятся в центре внимания США. Пелоси также сообщила о намерении США оказывать поддержку Еревану и готовности «услышать потребности» в оборонной сфере.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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