В Армении сообщили о 207 погибших и пропавших без вести из-за конфликта на границе

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, которая в субботу прибыла в Ереван, осудила нападение Азербайджана на суверенитет и границы Армении. Она указала на важность для Вашингтона суверенитета и территориальной целостности Армении и отметила, что действия Баку против мирных граждан Нагорного Карабаха, вандализм в отношении исторических памятников находятся в центре внимания США. Пелоси также сообщила о намерении США оказывать поддержку Еревану и готовности «услышать потребности» в оборонной сфере.