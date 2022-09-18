Пелоси осудила атаки Азербайджана против Армении
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, которая в субботу прибыла в Армению, осудила нападение Азербайджана на суверенитет и границы Армении. Об этом она заявила на встрече с председателем армянского парламента Аленом Симоняном.
«От имени Конгресса США строго осуждаем смертоносные атаки азербайджанской стороны на суверенную территорию и границы Армении», — сказала Пелоси (цитата по ТАСС).
Она указала на важность для Вашингтона суверенитета и территориальной целостности Армении и отметила, что действия Баку против мирных граждан Нагорного Карабаха, вандализм в отношении исторических памятников находятся в центре внимания США. Пелоси также сообщила о намерении США оказывать поддержку Еревану и готовности «услышать потребности» в оборонной сфере.
Пелоси в ходе визита 17-19 сентября должна встретиться с премьер-министром страны Николом Пашиняном и другими высокопоставленными лицами для обсуждения армяно-американских отношений и текущей ситуации в сфере безопасности, писало агентство Armenpress.
Спикер палаты представителей конгресса прибыла в Армению на фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном. В ночь на 13 сентября азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты Сотк, Горис и Джермук, сообщило минобороны Армении. 16 сентября Пашинян заявил о 135 погибших с армянской стороны в результате обстрелов.
13 сентября Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня. В тот же день состоялось экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации на границе. Однако утром 14 сентября обстрелы продолжились. 15 сентября в Совбезе Армении рассказали о достижении перемирия с Азербайджаном.