Пелоси прибыла в Армению для обсуждения ситуации в сфере безопасности
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси 17 сентября прибыла в Армению, где будет находиться до 19 сентября, сообщает агентство Armenpress.
Пелоси в ходе визита 17-19 сентября встретится с премьер-министром страны Николом Пашиняном, спикером Национального собрания Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами для обсуждения армяно-американских отношений и текущей ситуации в сфере безопасности.
Накануне издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что американский политик может посетить Армению на этой неделе. Предполагалось, что она прибудет в Ереван в выходные и встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как отмечает Politico, такой жест станет демонстрацией поддержки США Армении.
Пелоси приедет в Армению на фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном. В ночь на 13 сентября азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты Сотк, Горис и Джермук, сообщило минобороны Армении. 16 сентября Пашинян заявил о 135 погибших с армянской стороны в результате обстрелов.
13 сентября Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня. В тот же день состоялось экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации на границе. Однако утром 14 сентября обстрелы продолжились. 15 сентября в Совбезе Армении рассказали о достижении перемирия с Азербайджаном.