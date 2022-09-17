Пелоси прибыла в Армению для обсуждения ситуации в сфере безопасности

Накануне издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что американский политик может посетить Армению на этой неделе. Предполагалось, что она прибудет в Ереван в выходные и встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как отмечает Politico, такой жест станет демонстрацией поддержки США Армении.