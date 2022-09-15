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Пелоси может посетить Армению на этой неделе

Ведомости

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси посетит на этой неделе Армению для демонстрации поддержки, передает издание Politico со ссылкой на источники.

«Спикер Нэнси Пелоси отправится в Армению в эти выходные. Ожидается, что она встретится с премьером Николом Пашиняном в Ереване, а также с другими правительственными чиновниками», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня стало известно, что в ходе эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе погибло 176 военнослужащих: 105 со стороны Еревана и 71 со стороны Баку.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась в ночь на 13 сентября. По данным минобороны Армении, азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты на юго-востоке страны — Сотк, Горис и Джермук.

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило в эскалации ситуации Армению. Там отметили, что армянская сторона «интенсивно обстреливает» последний месяц позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях. Кроме того, Армения заминировала районы и пути снабжения между позициями армии Азербайджана, добавили в ведомстве.

Ранее по теме: На армяно-азербайджанской границе погибли 176 военных

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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