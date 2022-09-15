Пелоси может посетить Армению на этой неделе
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси посетит на этой неделе Армению для демонстрации поддержки, передает издание Politico со ссылкой на источники.
«Спикер Нэнси Пелоси отправится в Армению в эти выходные. Ожидается, что она встретится с премьером Николом Пашиняном в Ереване, а также с другими правительственными чиновниками», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня стало известно, что в ходе эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе погибло 176 военнослужащих: 105 со стороны Еревана и 71 со стороны Баку.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась в ночь на 13 сентября. По данным минобороны Армении, азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты на юго-востоке страны — Сотк, Горис и Джермук.
Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило в эскалации ситуации Армению. Там отметили, что армянская сторона «интенсивно обстреливает» последний месяц позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях. Кроме того, Армения заминировала районы и пути снабжения между позициями армии Азербайджана, добавили в ведомстве.