Нэнси Пелоси подтвердила поездку в Армению
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси подтвердила информацию о своей грядущей поездке в Армению. Об этом сообщает ТАСС.
«Завтра я поеду в Армению», — заявила Пелоси. По словам спикера, она не знала, что ее планы путешествий были обнародованы.
Накануне издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что американский политик может посетить Армению на этой неделе. Предполагалось, что она прибудет в Ереван в выходные и встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как отмечает Politico, такой жест станет демонстрацией поддержки США Армении.
Пелоси приедет в Армению на фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном. В ночь на 13 сентября азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты Сотк, Горис и Джермук, сообщило минобороны Армении. Ранее сегодня Пашинян заявил о 135 погибших с армянской стороны в результате обстрелов.
В минобороны Азербайджана сообщили о гибели 71 военнослужащего. При этом Азербайджан считает, что в эскалации виновата Армения. По данным ведомства республики, Ереван последний месяц регулярно обстреливал позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях.
13 сентября Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня. В тот же день состоялось экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации на границе. Однако утром 14 сентября обстрелы продолжились. 15 сентября в Совбезе Армении рассказали о достижении перемирия с Азербайджаном.
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