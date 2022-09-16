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Политика

Нэнси Пелоси подтвердила поездку в Армению

Ведомости

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси подтвердила информацию о своей грядущей поездке в Армению. Об этом сообщает ТАСС.

«Завтра я поеду в Армению», — заявила Пелоси. По словам спикера, она не знала, что ее планы путешествий были обнародованы.

Накануне издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что американский политик может посетить Армению на этой неделе. Предполагалось, что она прибудет в Ереван в выходные и встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как отмечает Politico, такой жест станет демонстрацией поддержки США Армении.

Пелоси приедет в Армению на фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном. В ночь на 13 сентября азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты Сотк, Горис и Джермук, сообщило минобороны Армении. Ранее сегодня Пашинян заявил о 135 погибших с армянской стороны в результате обстрелов.

В минобороны Азербайджана сообщили о гибели 71 военнослужащего. При этом Азербайджан считает, что в эскалации виновата Армения. По данным ведомства республики, Ереван последний месяц регулярно обстреливал позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях.

13 сентября Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня. В тот же день состоялось экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации на границе. Однако утром 14 сентября обстрелы продолжились. 15 сентября в Совбезе Армении рассказали о достижении перемирия с Азербайджаном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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