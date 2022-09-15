В Совбезе Армении сообщили о достижении перемирия с Азербайджаном

После ночных обстрелов утром 13 сентября Ереван и Баку при посредничестве Москвы договорились о прекращении огня, однако на следующее утро обстрелы возобновились. По данным армянской стороны, со стороны Еревана погибло 105 человек. По информации азербайджанского ведомства, число погибших со стороны Баку составило 50.