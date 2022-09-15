В Совбезе Армении сообщили о достижении перемирия с Азербайджаном
Армении удалось достичь договоренность с Азербайджаном о режиме прекращения огня на армяно-азербайджанской границе, об этом в эфире Общественного телевидения сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
«Будем надеяться, что Азербайджан будет соблюдать режим прекращения огня», — сказал он (цит. по News.am). Григорян также уточнил, что договоренность была достигнута при содействии мирового сообщества.
14 сентября МИД Азербайджана сообщал, что Баку в одностороннем порядке предложил Армении гуманитарное прекращение огня. Министр иностранных дел Джейхун Байрамов подчеркивал, что нагнетать напряженность на границе с Арменией, а также дестабилизировать обстановку не в интересах Азербайджана.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился в ночь на 13 сентября — стороны обвинили друг друга в агрессивных действиях. Впервые после конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 г. сообщалось об обстрелах за пределами территории непризнанной республики.
После ночных обстрелов утром 13 сентября Ереван и Баку при посредничестве Москвы договорились о прекращении огня, однако на следующее утро обстрелы возобновились. По данным армянской стороны, со стороны Еревана погибло 105 человек. По информации азербайджанского ведомства, число погибших со стороны Баку составило 50.
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