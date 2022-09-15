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В Совбезе Армении сообщили о достижении перемирия с Азербайджаном

Ведомости

Армении удалось достичь договоренность с Азербайджаном о режиме прекращения огня на армяно-азербайджанской границе, об этом в эфире Общественного телевидения сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Будем надеяться, что Азербайджан  будет соблюдать режим прекращения огня», — сказал он (цит. по News.am). Григорян также уточнил, что договоренность была достигнута при содействии мирового сообщества. 

14 сентября МИД Азербайджана сообщал, что Баку в одностороннем порядке предложил Армении гуманитарное прекращение огня. Министр иностранных дел Джейхун Байрамов подчеркивал, что нагнетать напряженность на границе с Арменией, а также дестабилизировать обстановку не в интересах Азербайджана.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился в ночь на 13 сентября — стороны обвинили друг друга в агрессивных действиях. Впервые после конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 г. сообщалось об обстрелах за пределами территории непризнанной республики.

После ночных обстрелов утром 13 сентября Ереван и Баку при посредничестве Москвы договорились о прекращении огня, однако на следующее утро обстрелы возобновились. По данным армянской стороны, со стороны Еревана погибло 105 человек. По информации азербайджанского ведомства, число погибших со стороны Баку составило 50.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных