Прекращение огня между Арменией и Азербайджаном не продержалось и суток

Прекращение огня между Арменией и Азербайджаном не продержалось и сутокВ зоне конфликта обстреляны автомобили российских пограничников
Утром 14 сентября минобороны Армении сообщило о новом обстреле армией Азербайджана района города Джермук. По данным ведомства, азербайджанские военные применили минометы. Кроме того, армянские военные сообщили о применении Баку ударных беспилотников и артиллерии при обстреле окрестностей села Верин Шоржа.
Пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян заявил, что удару подверглись и автомобили погранслужбы ФСБ России, которые были задействованы в гуманитарной миссии, пострадавших нет. Российские пограничники были введены в зону конфликта для контроля трансграничных транспортных коридоров по соглашению от ноября 2020 г., которым тогда закончился вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Кроме того, группа пограничной службы ФСБ, в которой служат граждане Армении, контролирует границу с Турцией с момента распада СССР.
Минобороны Азербайджана заявило, что сначала армянские военные открыли огонь из минометов и артиллерии по азербайджанским подразделениям в Кельбаджарском и Лачинском районах (до 2020 г. находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, населенной армянами). Баку настаивает, что лишь осуществляет «локальные контрмеры против огневых точек, являющихся легитимными военными целями». При этом минобороны Азербайджана продемонстрировало кадры уничтожения дронами-камикадзе позиций армянских зенитных ракетных комплексов.
Что Азербайджан требует от Армении с 2020 года
1. «Демилитаризации» Нагорного Карабаха (районов, контролируемых на данный момент непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, НКР), то есть «полного вывода оттуда армянских войск и разоружения незаконных армянских вооруженных формирований»;
2. Переноса маршрута Лачинского коридора, связывающего НКР с Арменией, а также разморозки транспортных коридоров на Южном Кавказе, в том числе, строительства железной дороги в азербайджанский эксклав Нахичевань через армянскую территорию;
3. Азербайджан также не согласен на какой-либо особый статус Карабаха и проживающих в нем армян, выделения всей этой территории в некую единую административную единицу.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду 14 сентября на встрече со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром заявил, что Ереван нарушает договоренность о прекращении огня на границе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков днем 14 сентября сообщил журналистам, что в Кремле констатируют сохранение напряженности между Ереваном и Баку.
Новый обстрел произошел уже после того, как при посредничестве России Азербайджан и Армения в ночь на 13 сентября договорились о прекращении огня.
Поздно вечером того же дня Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят Россия и Армения, анонсировала отправку миссии для урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе. Возглавил миссию генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, в ее состав также вошли представители стран – участников организации.
Песков на брифинге 14 сентября отметил, что миссия уже отправилась, но пока не прибыла на границу Азербайджана и Армении.
Уступки в Карабахе
В июле 2022 г. Армения согласилась вывести часть подразделений из Карабаха (не уточнялось, есть ли среди них формирования НКР), а также заверила, что с сентября новые армянские военные не будут направляться в Карабах, хотя в армию Армении продолжат брать контрактников-карабахских армян.
Ереван до сих пор не представил технико-экономическое обоснование проекта транспортного коридора с НКР, не решен вопрос таможенного режима и условий транзита для армян и азербайджанцев. Армения настаивает, что сначала должны быть решены вопросы безопасности.
Эскалация в ночь на 13 сентября, по данным армянских военных, началась после того, как азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты на юго-востоке страны – Сотк, Горис и Джермук. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о 49 погибших в результате обстрелов. Азербайджанская сторона обвинила в эскалации ситуации Армению. Позже минобороны республики сообщило о гибели 50 азербайджанских военнослужащих в ходе боев.
Ереван обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН, а армянский премьер Никол Пашинян провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Руководство ЕС также провело телефонные разговоры с лидерами Азербайджана и Армении.
Возможны две причины столкновений на границе, говорит старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин: Баку использовал силу, чтобы подтолкнуть Ереван к окончательному выполнению своих требований и обязательств по соглашению ноября 2020 г., или Армения пытается использовать ситуацию, чтобы втянуть ОДКБ и отложить выполнение обязательств. Азербайджан сейчас не устраивает замороженный статус ситуации, говорит Притчин: Баку нужен сухопутный коридор до Нахичевани, а Армения стремится уйти от прямых договоренностей по этому вопросу. По словам эксперта, у Еревана тяжелое положение: максимально затягивать переговоры уже не удастся.