Прекращение огня между Арменией и Азербайджаном не продержалось и суток

Уступки в Карабахе

В июле 2022 г. Армения согласилась вывести часть подразделений из Карабаха (не уточнялось, есть ли среди них формирования НКР), а также заверила, что с сентября новые армянские военные не будут направляться в Карабах, хотя в армию Армении продолжат брать контрактников-карабахских армян.

Ереван до сих пор не представил технико-экономическое обоснование проекта транспортного коридора с НКР, не решен вопрос таможенного режима и условий транзита для армян и азербайджанцев. Армения настаивает, что сначала должны быть решены вопросы безопасности.