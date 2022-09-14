Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня

Минобороны Азербайджана в свою очередь обвинило в эскалации ситуации Армению. Там отметили, что армянская сторона «интенсивно обстреливает» последний месяц позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях. Кроме того, Армения заминировала районы и пути снабжения между позициями армии Азербайджана, добавили в ведомстве. Позже минобороны Азербайджана сообщило о гибели 50 азербайджанских военнослужащих в ходе боев на границе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян позднее заявил о 105 погибших.