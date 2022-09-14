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Политика

Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня

Ведомости

Азербайджан в одностороннем порядке предложил Армении гуманитарное прекращение огня, заявил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов в разговоре со спецпредставителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

«Министр Джейхун Байрамов также проинформировал другую сторону о напряженности в регионе в результате провокаций со стороны Армении. Он отметил, что Азербайджан в одностороннем порядке предложил Армении гуманитарное прекращение огня и что не в интересах нашей страны нагнетать обстановку и дестабилизировать ее», – говорится в сообщении.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась в ночь на 13 сентября. По данным минобороны Армении, азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты на юго-востоке страны — Сотк, Горис и Джермук.

Минобороны Азербайджана в свою очередь обвинило в эскалации ситуации Армению. Там отметили, что армянская сторона «интенсивно обстреливает» последний месяц позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях. Кроме того, Армения заминировала районы и пути снабжения между позициями армии Азербайджана, добавили в ведомстве. Позже минобороны Азербайджана сообщило о гибели 50 азербайджанских военнослужащих в ходе боев на границе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян позднее заявил о 105 погибших.

После ночных обстрелов правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН. Также Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину, а министр обороны Армении Сурен Папикян поговорил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. В итоге Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня с 09:00 мск. В тот же день состоялось экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Но утром 14 сентября обстрелы продолжились. В минобороны Армении сообщили, что азербайджанские военные применили артиллерию, минометы и другое оружие в направлении армянских населенных пунктов Джермук и Верин Шоржа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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