Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня
Азербайджан в одностороннем порядке предложил Армении гуманитарное прекращение огня, заявил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов в разговоре со спецпредставителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.
«Министр Джейхун Байрамов также проинформировал другую сторону о напряженности в регионе в результате провокаций со стороны Армении. Он отметил, что Азербайджан в одностороннем порядке предложил Армении гуманитарное прекращение огня и что не в интересах нашей страны нагнетать обстановку и дестабилизировать ее», – говорится в сообщении.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась в ночь на 13 сентября. По данным минобороны Армении, азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты на юго-востоке страны — Сотк, Горис и Джермук.
Минобороны Азербайджана в свою очередь обвинило в эскалации ситуации Армению. Там отметили, что армянская сторона «интенсивно обстреливает» последний месяц позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях. Кроме того, Армения заминировала районы и пути снабжения между позициями армии Азербайджана, добавили в ведомстве. Позже минобороны Азербайджана сообщило о гибели 50 азербайджанских военнослужащих в ходе боев на границе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян позднее заявил о 105 погибших.
После ночных обстрелов правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН. Также Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину, а министр обороны Армении Сурен Папикян поговорил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. В итоге Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня с 09:00 мск. В тот же день состоялось экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Но утром 14 сентября обстрелы продолжились. В минобороны Армении сообщили, что азербайджанские военные применили артиллерию, минометы и другое оружие в направлении армянских населенных пунктов Джермук и Верин Шоржа.