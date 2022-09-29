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Путин заявил о формировании более справедливого мира

Ведомости

Однополярная гегемония в мире неумолимо рушится, вместе с тем идет формирование более справедливого мироустройства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами разведывательных служб стран СНГ.

«На наших глазах идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства. Это сопровождается известными, лежащими на поверхности проблемами. Однополярная гегемония неумолимо рушится», — отметил глава государства (цитата по ТАСС).

По его словам, Запад «категорически не желает мириться» с новой реальностью. «Все из этого вытекающее мы видим», - подчеркнул Путин.

20 сентября президент заявил, что мир трансформируется и движется к многополярности. «Объективное развитие в сторону многополярности наталкивается на сопротивление тех, кто пытается сохранить роль гегемона в мировых делах и контролировать все: и Латинскую Америку, и Европу, и Азию, и Африку», — отмечал Путин.

В начале сентября глава государства также сказал, что трансформации в глобальных процессах, которые уже наметились, носят необратимый характер. Путин пояснил, что сейчас все сильнее растет значение новых центров силы, которые взаимодействуют между собой на основе верховенства международного права, а не на основе «навязываемых извне правил, которых никто не видел».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных