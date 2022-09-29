Путин заявил о формировании более справедливого мира

В начале сентября глава государства также сказал, что трансформации в глобальных процессах, которые уже наметились, носят необратимый характер. Путин пояснил, что сейчас все сильнее растет значение новых центров силы, которые взаимодействуют между собой на основе верховенства международного права, а не на основе «навязываемых извне правил, которых никто не видел».