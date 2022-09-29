Путин заявил о формировании более справедливого мира
Однополярная гегемония в мире неумолимо рушится, вместе с тем идет формирование более справедливого мироустройства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами разведывательных служб стран СНГ.
«На наших глазах идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства. Это сопровождается известными, лежащими на поверхности проблемами. Однополярная гегемония неумолимо рушится», — отметил глава государства (цитата по ТАСС).
По его словам, Запад «категорически не желает мириться» с новой реальностью. «Все из этого вытекающее мы видим», - подчеркнул Путин.
20 сентября президент заявил, что мир трансформируется и движется к многополярности. «Объективное развитие в сторону многополярности наталкивается на сопротивление тех, кто пытается сохранить роль гегемона в мировых делах и контролировать все: и Латинскую Америку, и Европу, и Азию, и Африку», — отмечал Путин.
В начале сентября глава государства также сказал, что трансформации в глобальных процессах, которые уже наметились, носят необратимый характер. Путин пояснил, что сейчас все сильнее растет значение новых центров силы, которые взаимодействуют между собой на основе верховенства международного права, а не на основе «навязываемых извне правил, которых никто не видел».
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