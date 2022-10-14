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Путин предложил посвятить 2025 год юбилею Победы и единству в борьбе с нацизмом

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Президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 г. в странах СНГ годом 80-летия Победы во Великой Отечественной войне и посвятить его единству в борьбе с нацизмом. С таким заявлением он выступил в ходе выступления на саммите СНГ в Астане. 

«Что касается 2025 года, то предлагаем обсудить возможность объявления его годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но также и годом мира и единства в борьбе с нацизмом», — сказал он (цит. по ТАСС). 

Путин подчеркнул, что таким образом страны СНГ послали бы призыв объединиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом на фоне попыток некоторых стран «стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы».

Ранее в середине августа на открытии форума «Армия — 2022» Путин говорил о необходимости «жестко реагировать» на попытки фальсификации истории, а также пресекать любые проявления неонацизма, русофобии и расизма.  

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных