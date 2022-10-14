Путин предложил посвятить 2025 год юбилею Победы и единству в борьбе с нацизмом
Президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 г. в странах СНГ годом 80-летия Победы во Великой Отечественной войне и посвятить его единству в борьбе с нацизмом. С таким заявлением он выступил в ходе выступления на саммите СНГ в Астане.
«Что касается 2025 года, то предлагаем обсудить возможность объявления его годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но также и годом мира и единства в борьбе с нацизмом», — сказал он (цит. по ТАСС).
Путин подчеркнул, что таким образом страны СНГ послали бы призыв объединиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом на фоне попыток некоторых стран «стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы».
Ранее в середине августа на открытии форума «Армия — 2022» Путин говорил о необходимости «жестко реагировать» на попытки фальсификации истории, а также пресекать любые проявления неонацизма, русофобии и расизма.
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