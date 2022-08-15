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Путин заявил о необходимости «жестко реагировать» на попытки фальсификации истории

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Необходимо жестко реагировать на попытки фальсификации истории, а также пресекать любые проявления неонацизма, русофобии и расизма. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на открытии форума «Армия-2022». 

«Уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в XX в., не должны быть забыты. Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны – жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма», – сказал Путин (цитата по ТАСС).

/Павел Бедняков / РИА Новости

В рамках форума также состоится Международный антифашистский конгресс. Его организует российское военное ведомство.

Начало военной спецоперации России 24 февраля Путин также объяснял необходимостью «демилитаризации и денацификации Украины». На саммите ОДКБ 16 мая президент РФ говорил, что «нигде на государственном уровне не героизируются нацисты», кроме соседней страны.

/Сергей Бобылев / ТАСС

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных