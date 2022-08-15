Путин заявил о необходимости «жестко реагировать» на попытки фальсификации истории
Необходимо жестко реагировать на попытки фальсификации истории, а также пресекать любые проявления неонацизма, русофобии и расизма. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на открытии форума «Армия-2022».
«Уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в XX в., не должны быть забыты. Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны – жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма», – сказал Путин (цитата по ТАСС).
В рамках форума также состоится Международный антифашистский конгресс. Его организует российское военное ведомство.
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