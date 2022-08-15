Путин заявил о необходимости «жестко реагировать» на попытки фальсификации истории

«Уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в XX в., не должны быть забыты. Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны – жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма», – сказал Путин (цитата по ТАСС).