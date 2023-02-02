Путин: ответ России на угрозы Запада не ограничится бронетехникой

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не пренебрегают предупреждениями российской стороны о недопустимости пересечения «красных линий» на фоне передачи Украине оружия. При этом, как сообщалось ранее, высокопоставленный представитель американской администрации выразил надежду, что поставки оружия позволят Киеву захватить утраченные территории, включая Крым. «Мы хотим убедиться, что у них есть подходящие мощности не только для защиты от России, но и возможность для возврата суверенной территории. Крым – это Украина», – заявил он.