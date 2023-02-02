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Политика

Путин: ответ России на угрозы Запада не ограничится бронетехникой

Ведомости

России вновь угрожают немецкие танки с крестами на борту, однако Запад не осознает, что в случае военного противостояния с Россией применением одной только бронетехники дело не закончится. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время выступления на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы.

«Мы вновь и вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада. Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых кресты. И вновь собираются воевать против России на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев», – рассказал он.

По словам главы государства, те, кто втягивают в военное противостояние с Россией европейские страны, включая Германию, и заявляют об этом как о свершившемся факте, не понимают, что «современная война с Россией будет для них совсем другой».

«Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть, чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится», – добавил Путин.

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На прошлой неделе Германия и США объявили о поставках Киеву танков: ФРГ отправит на Украину 14 танков Leopard 2, США — 31 Abrams. Кроме того Берлин также разрешит союзникам отправлять свои Leopard 2 на Украину.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что первая немецкая военная техника прибудет на Украину уже в конце марта — начале апреля. О планах передать Киеву танки также сообщили Польша, Финляндия, Норвегия, Португалия, Испания и Нидерланды. Кроме того, свои Challenger 2 собирается отправить на Украину Великобритания.

Накануне, 1 февраля, агентство Reuters сообщило, что США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи на $2,2 млрд, который в том числе будет включать ракеты с дальностью 150 км. 

На фоне заявлений о передаче Киеву нового вооружения в Кремле указали на усиление прямой вовлеченности западных стран в конфликт на Украине, а также на то, что западная бронетехника не изменит ход конфликта.

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Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не пренебрегают предупреждениями российской стороны о недопустимости пересечения «красных линий» на фоне передачи Украине оружия. При этом, как сообщалось ранее, высокопоставленный представитель американской администрации выразил надежду, что поставки оружия позволят Киеву захватить утраченные территории, включая Крым. «Мы хотим убедиться, что у них есть подходящие мощности не только для защиты от России, но и возможность для возврата суверенной территории. Крым – это Украина», – заявил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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