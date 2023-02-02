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Медведев заявил о существенном росте поставок вооружений и техники в ВС в этом году

Ведомости

Поставки современного вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) существенно вырастут в 2023 г., что позволит нанести поражение киевскому режиму, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Наши вооружённые силы регулярно и в полном объёме получают ракеты разных типов. Поставки всех видов ВВСТ существенно вырастут в 2023 г. Это позволит нанести власти украинских неонацистов, которых раскормила своим оружием разнообразная западная сволочь, сокрушительное поражение», – написал он.

Об этом Медведев заявил после посещения конструкторского бюро «Радуга».

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Ранее 18 января президент РФ Владимир Путин назвал работу оборонно-промышленного комплекса (ОПК) одним из факторов победы в специальной военной операции. В этот же день премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил заявил, что «по предварительным итогам практически полностью реализованы планы [2022 г.] по производству военной, авиационной и автомобильной техники, ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения, средств бронезащиты и всесезонного полевого обмундирования для снабжения войск».

На заседании премьер-министр призвал организовать ежедневное восполнение военной техники для того, чтобы «у наших защитников было все и в нужном количестве для выполнения поставленных перед ними задач». Как заявил Мишустин, для этого важно сохранить устойчивый рост производственно-технологического потенциала оборонной промышленности страны, непрерывно поставлять продукцию и улучшать ее качество.

11 января на совещании с правительством президент России Владимир Путин заверил, что все проблемы, связанные с обеспечением воинских частей, которые задействованы в специальной военной операции, будут решены. Прошлой осенью президент заявил, что для обеспечения ВС страны не нужны экстраординарные меры, достаточно наладить четкую и скоординированную работу. Путин отметил, что речь идет о военной технике, экипировке, снаряжении, медицинском оснащении, денежных средствах для военнослужащих и др. Он подчеркнул, что важно не только увеличивать объемы поставок, но и работать над качеством продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных