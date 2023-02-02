Медведев заявил о существенном росте поставок вооружений и техники в ВС в этом году

11 января на совещании с правительством президент России Владимир Путин заверил, что все проблемы, связанные с обеспечением воинских частей, которые задействованы в специальной военной операции, будут решены. Прошлой осенью президент заявил, что для обеспечения ВС страны не нужны экстраординарные меры, достаточно наладить четкую и скоординированную работу. Путин отметил, что речь идет о военной технике, экипировке, снаряжении, медицинском оснащении, денежных средствах для военнослужащих и др. Он подчеркнул, что важно не только увеличивать объемы поставок, но и работать над качеством продукции.