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Мишустин поручил до февраля направить все недостающие технические средства для ВС

Ведомости

Недостающие материально-технические средства должны быть направлены в Вооруженные силы России до февраля и в полном объеме, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов 18 января.

«Коллеги, все недостающие по планам прошлого года материально-технические средства должны быть направлены в войска не позднее февраля и в полном объеме», – поручил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.

На заседании премьер-министр призвал организовать ежедневное восполнение военной техники для того, чтобы «у наших защитников было все и в нужном количестве для выполнения поставленных перед ними задач». Как заявил Мишустин, для этого важно сохранить устойчивый рост производственно-технологического потенциала оборонной промышленности страны, непрерывно поставлять продукцию и улучшать ее качество.

Премьер-министр также затронул тему социальной защищенности военнослужащих, их семей и граждан, которые находятся в зоне спецоперации и приграничных районах. «Все установленные выплаты должны осуществляться своевременно и в полном объеме», – подчеркнул он. Мишустин также призвал непрерывно обеспечивать российские войска нужными «лекарственными препаратами, медицинскими и немедицинскими изделиями, аптечками, а также машинами скорой помощи».

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11 января на совещании с правительством президент России Владимир Путин заверил, что все проблемы, связанные с обеспечением воинских частей, которые задействованы в специальной военной операции, будут решены. Прошлой осенью президент заявил, что для обеспечения ВС страны не нужны экстраординарные меры, достаточно наладить четкую и скоординированную работу. Путин отметил, что речь идет о военной технике, экипировке, снаряжении, медицинском оснащении, денежных средствах для военнослужащих и др. Он подчеркнул, что важно не только увеличивать объемы поставок, но и работать над качеством продукции.

На прошлой неделе в ходе тематического селекторного совещания министр обороны Сергей Шойгу призвал в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку российских военнослужащих до самого высокого уровня. «Все, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным», — отмечал он. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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