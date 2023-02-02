Матвиенко предложила «кардинально» ускорить освоение средств во время спецоперации

«Время такое, что нужно ускоряться, игнорировать избыточные процедуры. Коллеги, вы знаете, что 44-й закон дает определенные возможности для гибкости процедур, хотя, конечно, Валентина Ивановна, очевидно, что с учетом новых вызовов этот закон надо очень серьезно разгружать, пересматривать», – заявил вице-спикер. Матвиенко, в свою очередь, обратила внимание на то, что правительство России упорядочило систему госзакупок и сократило сроки по ряду процедур, но это «кардинально не решает проблему». По ее словам, «даже если все идет по плану, остается с 1 июля до конца года практически полгода для освоения средств, которые выделены на социальные объекты, на школы, на детсады, на дороги и т. д.».