Матвиенко предложила «кардинально» ускорить освоение средств во время спецоперации

Матвиенко предложила «кардинально» ускорить освоение средств во время спецоперацииИнициативу спикера Совета Федерации поддержали высокопоставленные сенаторы – и явно поддержит промышленность
Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты парламента предложила наложить мораторий на исполнение федерального закона № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» до окончания специальной военной операции на Украине. Она сделала соответствующее заявление после выступления своего заместителя Николая Журавлева, который призвал регионы «оказать максимальное содействие ускорению» реализации инфраструктурных проектов, контракты по которым нужно заключать до 1 июня (по федеральным объектам) и до 1 июля (по региональным).
«Время такое, что нужно ускоряться, игнорировать избыточные процедуры. Коллеги, вы знаете, что 44-й закон дает определенные возможности для гибкости процедур, хотя, конечно, Валентина Ивановна, очевидно, что с учетом новых вызовов этот закон надо очень серьезно разгружать, пересматривать», – заявил вице-спикер. Матвиенко, в свою очередь, обратила внимание на то, что правительство России упорядочило систему госзакупок и сократило сроки по ряду процедур, но это «кардинально не решает проблему». По ее словам, «даже если все идет по плану, остается с 1 июля до конца года практически полгода для освоения средств, которые выделены на социальные объекты, на школы, на детсады, на дороги и т. д.».
Для северных регионов, заметила спикер СФ, «это вообще неприемлемо – там короткий строительный период, потому что морозы и т. д.». Она согласилась с тем, что регионы могут «сдвинуть [сроки] влево», но предложила «с учетом нынешних условий, новой реальности, в которой мы живем, не цепляться за какие-то догмы». «Может быть, наложить мораторий на 44-й закон и дать возможность быстро осваивать средства? Потому что 44-й закон подавался как борьба с коррупцией, наведение порядка. Те, кто воровал, те, кто, как говорится, нечистоплотно себя вел, тот, кто отдавал подряды своим карманным компаниям, – они и в рамках 44-го закона находят пути, а добросовестные компании страдают», – заявила Матвиенко.
Ее предложение сенаторы поддержали аплодисментами. Матвиенко поручила Журавлеву «обратиться в правительство», чтобы «на период до завершения специальной военной операции наложить мораторий и дать право регионам в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства инфраструктурных, социальных и иных объектов». «Нельзя из-за теоретических подозрений останавливать всю машину освоения федеральных средств и развития страны», – добавила спикер, уточнив, что также «переговорит с председателем правительства» Михаилом Мишустиным.
«Полагаю, будет правильным наложить мораторий, развязать руки и дать возможность эффективного, а не в спешке, быстрого, некачественного освоения выделения денег на развитие страны и инвестиций в экономику», – заключила Матвиенко.
Журавлев написал в своем Telegram-канале, что мораторий на закон о контрактной системе «позволит заказчикам выбирать наиболее оптимальный способ закупки и существенно сократить сроки процедур, что критически важно в текущий период». Инициативу Матвиенко «решительно» поддержал и другой вице-спикер СФ – Константин Косачев. По его словам, он получает на эту тему много обращений из Марий Эл, которую представляет в верхней палате парламента. «В свое время ФЗ № 44 принимался из самых благих намерений, главными из которых были два: снижение стоимости контрактов для бюджета и исключение коррупционной составляющей. Как показал опыт, ни первое, ни второе реализовать на 100% не удалось», – констатировал Косачев в своем Telegram-канале.
Как правительство помогало участникам закупок
В марте – апреле 2022 г. правительство приняло меры по поддержке участников рынка госзакупок и закупок госкомпаний. В конце 2022 г. действие этих норм было продлено на 2023 г. В частности, исполнителей и подрядчиков по госконтрактам, нарушивших свои обязательства, не будут включать в реестр недобросовестных поставщиков, если исполнение контракта оказалось невозможным из-за санкций.
О поддержке инициативы спикера верхней палаты парламента сообщил в своем Telegram-канале и глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложение Матвиенко необходимо прорабатывать на уровне правительства. О том, чтобы это обсуждалось с Владимиром Путиным, ему не известно. Сама Матвиенко сказала журналистам, что вопрос заранее с правительством не обсуждала, но 31 января он обсуждался на совете верхней палаты парламента.
Высокопоставленный чиновник в беседе с «Ведомостями» назвал идею спикера СФ «абсолютно нереалистичной», поскольку инициативу «не пропустят ни [министр финансов РФ Антон] Силуанов, ни [первый вице-премьер Андрей] Белоусов (курирует Минэк. – «Ведомости»)». «Ведомости» направили запросы этих членов кабмина в пресс-службу Белого дома. Представитель пресс-службы Минфина сказал «Ведомостям», что «действующее законодательство обеспечивает все необходимые инструменты для заключения контрактов в самые сжатые сроки, в том числе как в рамках конкурентных процедур, так и без их использования по решениям органов исполнительной власти субъектов РФ и местных администраций».
«В настоящее время определение исполнителей госконтрактов, в том числе подрядчиков для строительных работ, может быть осуществлено в срок, не превышающий 26 календарных дней при проведении конкурса или 18 календарных дней при проведении аукциона, – отметил собеседник. – При этом для строек может осуществляться закупка «под ключ» одновременно на выполнение работ по проектированию и строительству объекта капитального строительства, а также на оснащение оборудованием». Кроме того, как напомнили в Минфине, с 2022 г. субъекты Федерации и муниципальные образования наделены полномочиями самостоятельно устанавливать любые дополнительные случаи определения единственных поставщиков.
Впрочем, идею, которую высказала с трибуны спикер верхней палаты парламента, однозначно поддержат заказчики из реального сектора экономики. По словам собеседника «Ведомостей» в промышленности, Матвиенко «безусловно своевременно» выступила с инициативой, которая позволит не растягивать на долгие месяцы процесс закупок, особенно в секторе гособоронзаказа. Это не только ускорит процесс взаимодействия в стратегических отраслях, но и придаст импульс развитию реального сектора и экономики в целом, считает собеседник «Ведомостей». По его словам, сейчас промышленность «стонет из-за длительности и забюрократизированности процедур». Это можно назвать консолидированной позицией отрасли, которая, безусловно, найдет поддержку у всех ее представителей, говорит источник «Ведомостей».
Замораживание контрактной системы действительно позволит более оперативно расходовать бюджетные средства, но мораторий, пусть и временный, может перечеркнуть все ее достижения, сказал «Ведомостям» юрист Forward Legal Ростислав Кац. По словам эксперта, контрактная система, создававшаяся для структурирования торгов, которые без нее «находятся в хаосе», «позволила значительно снизить коррупцию» и «процент злоупотреблений на торгах». «Поскольку контрактная система публична и открыта, она успешно обеспечивает как общественный контроль, так и государственный контроль за расходованием бюджетных средств. Если отключить контрактную систему на полгода, правоохранительные органы попросту лишатся этой возможности», – пояснил Кац.
Партнер, адвокат юридической компании «Сотби» Варвара Кнутова также согласна с тем, что мораторий на закон о контрактной системе или некоторые его положения поможет ускорить все процессы, поскольку «процедура проведения закупки не лишена бюрократии, ее запуск и оформление требуют времени, равно как и процесс проведения и подведения итогов». Руководитель проектов «Актион госзаказа» Павел Кушнарев обратил внимание на то, что, хотя Матвиенко и привязывает свое предложение к завершению спецоперации, речь идет обо всех госзакупках. По его мнению, крайне маловероятно, что на действие закона будет полностью наложен мораторий: мгновенная, хоть и временная отмена контрактной системы может парализовать закупки всей бюджетной сферы.
«Технически и юридически остановить действие столь масштабного федерального закона очень сложно. 44-ФЗ дополняют сотни подзаконных актов и отдельных постановлений. Тысячи заказчиков уже запланировали миллионы закупок на 2023 г.», – говорит Кушнарев. Более вероятно, по его мнению, что, к примеру, стройку полностью или частично выведут из-под действия контрактной системы, предложив какой-либо альтернативный механизм, либо все сроки сдвинут влево: чтобы закупки на развитие инфраструктуры начинались раньше и проходили быстрее.
«Компромиссный вариант, при котором 44-ФЗ хоть как-то продолжит действовать, – временный перевод всех закупок в статус неотложных закупок у единственного поставщика», – допускает Кац. В любом случае заказчики смогут просто выбирать поставщика по своему усмотрению, добавил Кац. Он напомнил, что в 2011 г. предлагали ввести мораторий на «предка» современного закона о контрактной системе – закон о закупках № 94. «Но это предложение звучало лишь для научных организаций из-за трудностей, которые у них возникали из-за ужесточившегося регулирования. Такого масштабного моратория, как обсуждается сейчас, не было», – добавил Кац.