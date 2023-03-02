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Россия попросила Сербию отреагировать на данные о поставках боеприпасов Украине

Ведомости

Россия запросила у Сербии официальную позицию по поводу информации о поставках Украине сербских боеприпасов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу РБК.

«Это должно делаться не через СМИ, не через Telegram-каналы, не через утечки, а через официально заявленную позицию сербской стороны. Должны быть явлены факты. Тогда будут сделаны соответствующие выводы, поскольку это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений», – отметила она.

Захарова ранее назвала вопрос серьезным с точки зрения отношений между Россией и Сербией. Она добавила, что для реакции Москвы на сообщения о возможной причастности Белграда к поставкам вооружения Киеву «необходимо опираться на факты».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о поставках сербских ракет Киеву. По данным ресурса, речь идет о 3500 боеприпасах для РСЗО «Град», которые канадская компания JNJ Export Import заказала у сербской Krušik. Mash утверждает, что ракеты сначала отправили из Сербии в Турцию, затем их поставили в Словакию, откуда боеприпасы попали уже на Украину.

Ранее по теме: МИД выразил обеспокоенность из-за сообщений о поставках сербского вооружения Украине

Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал, что все граждане страны, которые принимают или примут участие в боевых действиях на Украине, «будут арестованы», как только окажутся «в пределах досягаемости» правоохранительных органов страны. Власти республики, с начала года сталкивающиеся с требованиями расследовать деятельность по вербовке сербских бойцов в ЧВК «Вагнер», охладели к этой организации.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ответ на действия Москвы США, страны ЕС, Канада, Великобритания и другие страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву, отмечая, что таким образом западные страны становятся стороной конфликта на Украине.

Сербия отказалась вводить санкции против России, при этом власти страны подчеркивали, что Белград выступает за территориальную целостность Украины.

Ранее по теме: Александр Вучич пообещал наказание сербам из зоны спецоперации на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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