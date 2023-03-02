Россия попросила Сербию отреагировать на данные о поставках боеприпасов Украине

«Это должно делаться не через СМИ, не через Telegram-каналы, не через утечки, а через официально заявленную позицию сербской стороны. Должны быть явлены факты. Тогда будут сделаны соответствующие выводы, поскольку это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений», – отметила она.