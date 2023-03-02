Россия попросила Сербию отреагировать на данные о поставках боеприпасов Украине
«Это должно делаться не через СМИ, не через Telegram-каналы, не через утечки, а через официально заявленную позицию сербской стороны. Должны быть явлены факты. Тогда будут сделаны соответствующие выводы, поскольку это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений», – отметила она.
Захарова ранее назвала вопрос серьезным с точки зрения отношений между Россией и Сербией. Она добавила, что для реакции Москвы на сообщения о возможной причастности Белграда к поставкам вооружения Киеву «необходимо опираться на факты».
Ранее Telegram-канал Mash сообщил о поставках сербских ракет Киеву. По данным ресурса, речь идет о 3500 боеприпасах для РСЗО «Град», которые канадская компания JNJ Export Import заказала у сербской Krušik. Mash утверждает, что ракеты сначала отправили из Сербии в Турцию, затем их поставили в Словакию, откуда боеприпасы попали уже на Украину.
Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал, что все граждане страны, которые принимают или примут участие в боевых действиях на Украине, «будут арестованы», как только окажутся «в пределах досягаемости» правоохранительных органов страны. Власти республики, с начала года сталкивающиеся с требованиями расследовать деятельность по вербовке сербских бойцов в ЧВК «Вагнер», охладели к этой организации.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ответ на действия Москвы США, страны ЕС, Канада, Великобритания и другие страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву, отмечая, что таким образом западные страны становятся стороной конфликта на Украине.
Сербия отказалась вводить санкции против России, при этом власти страны подчеркивали, что Белград выступает за территориальную целостность Украины.