МИД выразил обеспокоенность из-за сообщений о поставках сербского вооружения Украине

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о поставках сербских ракет Киеву. По данным ресурса, речь идет о 3500 боеприпасах для РСЗО «Град», которые канадская компания JNJ Export Import заказала у сербской Krušik. Mash утверждает, что ракеты сначала отправили из Сербии в Турцию, затем их поставили в Словакию, откуда боеприпасы попали уже на Украину. По данным канала, после публикации в Сербии начались парламентские слушания.