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МИД выразил обеспокоенность из-за сообщений о поставках сербского вооружения Украине

Ведомости

Москва обеспокоена сообщениями о возможных поставках сербских боеприпасов на Украину. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Внимательно следим за данным сюжетом, обратили внимание на состоявшуюся на днях дискуссию вокруг этой тематики в народной скупщине (парламенте) Сербии. Поступающая информация, разумеется, вызывает у нас самую глубокую озабоченность», — сказала она.

Захарова назвала вопрос серьезным с точки зрения отношений между Россией и Сербией. Она добавила, что для реакции Москвы на сообщения о возможной причастности Белграда к поставкам вооружения Киеву «необходимо опираться на факты».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о поставках сербских ракет Киеву. По данным ресурса, речь идет о 3500 боеприпасах для РСЗО «Град», которые канадская компания JNJ Export Import заказала у сербской Krušik. Mash утверждает, что ракеты сначала отправили из Сербии в Турцию, затем их поставили в Словакию, откуда боеприпасы попали уже на Украину. По данным канала, после публикации в Сербии начались парламентские слушания. 

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России и начали оказывать Киеву военную помощь. Сербия отказалась присоединяться к санкциям, подчеркнув, что при этом выступает за территориальную целостность Украины. В январе президент Сербии Александар Вучич отмечал, что Белград не продает оружие России или Украине, но не отказывается от поставок другим странам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных