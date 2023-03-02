Александр Вучич пообещал наказание сербам из зоны спецоперации на Украине

Сербские власти борются с наемничеством уже не первый год, причем не только в связи с последствиями конфликта на Украине, обращает внимание директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. Сам по себе закон о запрете наемничества был принят еще в 2014 г., и он коснулся как тех, кто воевал в Донбассе, так и тех, кто был в Сирии, отмечает эксперт. «В Сирии есть меньшинство, представители которого вербовались для войны на стороне террористического запрещенного Исламского государства», – поясняет Бондаренко. Примечательно, что исламистов после возвращения на Балканы как правило арестовывали и сажали на реальные сроки в тюрьму, а наказание для тех, кто воевал в Донбассе, ограничивалось условными сроками, отмечает он. Иными словами, отношение к ним было, да и остается весьма лояльным, считает Бондаренко, «взрыв эмоций и медийный эффект» вызывают действия маргиналов, которые публично объявляют о взаимодействии с ЧВК «Вагнера». В данном случае Вучич, который сейчас подвергается давлению Запада, вынужден отвечать и таким образом «сохранить баланс», говорит Бондаренко.