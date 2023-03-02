Александр Вучич пообещал наказание сербам из зоны спецоперации на Украине

Александр Вучич пообещал наказание сербам из зоны спецоперации на УкраинеОн осудил действия ЧВК «Вагнер» по вовлечению граждан страны в боевые действия
Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что все граждане страны, которые принимают или примут участие в боевых действиях на Украине, «будут арестованы», как только окажутся «в пределах досягаемости» правоохранительных органов страны. Власти республики, с начала года сталкивающиеся с требованиями расследовать деятельность по вербовке сербских бойцов в ЧВК «Вагнера», охладели к этой организации.
Резкую отповедь действиям ЧВК «Вагнера» Вучич дал накануне в интервью изданию Politico. Президент заявил, что не нуждается «ни в аплодисментах, ни в критике» со стороны этой организации, а действия её «эмиссаров» по вербовке граждан Сербии в зону спецоперации на Украине назвал не соответствующими статусу «дружественной страны». Вучич подчеркнул, что все граждане Сербии, которые находятся на Украине сейчас или отправятся туда позже, на родине могут рассчитывать на арест. Это произойдет «как только они окажутся в пределах досягаемости» правоохранительных органов Сербии. Президент напомнил, что Сербия осудила происходящее на Украине.
По законодательству страны, несанкционированное участие в любых военных действиях за её пределами является уголовным преступлением. Соответствующие изменения в Уголовный кодекс Сербии были внесены в 2014-м г., после разразившегося в республике скандала из-за появления тамошних добровольцев в зоне военного конфликта в Донбассе. С того момента за это преступление были осуждены несколько десятков человек.
Некоторые сербские добровольцы позже становились публичными персонами уже в России. К примеру, во время трансляции послания Владимира Путина Федеральному собранию телекамеры несколько раз останавливались на сербе Братиславе Живковиче, который в 2014 г. участвовал в событиях на Донбассе на стороне самопровозглашенных республик и даже возглавил там отряд сербских добровольцев. На родине он столкнулся с уголовным преследованием, но во время разбирательства настаивал, что был в зоне боевых действий не комбатантом, а волонтёром. В 2022 г. он снова оказался на востоке Украины и даже получил ранение, с которым и пришёл на послание.
Вучич в январе уже высказывался против деятельности ЧВК «Вагнера» в Сербии, но до серьезных публичных разбирательств с её представителями и контрагентами власти страны не доходили. До тех пор, пока 17 февраля в Белграде полиция не задержала лидера националистической организации «Народный патруль» Дамьяна Кнежевича и редактора праворадикального портала Srbin.info Деяна Златановича. Кнежевич известен публичной поддержкой «Вагнера» и даже посещением «Вагнер-центра» в Санкт-Петербурге. А возглавляемый Златановичем портал активно освещает события на Украине с пророссийских позиций.
Именно этот сайт стал одним из первых сербских ресурсов, на которых появился ответ Пригожина Вучичу, в котором бизнесмен призывает президента «не истерить», ведь «ни одного серба» в «Вагнере» не воюет уже два месяца»: «Если кто-то из сербов утверждает, что воевал в ЧВК “Вагнера” в 2023 г., не верьте ему. Это мошенничество». Впрочем, Кнежевича и Златановича в Сербии обвиняют прежде всего не в сотрудничестве с «Вагнером», а в призывах к насильственному свержению власти, которые они допустили на митинге протеста в феврале против соглашения об урегулировании отношений с Косово. Кнежевич, в частности, заявил собравшимся, что «пусть Вучич ждет его», ведь у сербов не осталось иного выбора кроме «они или мы», и пообещал, что способен на гораздо большее, чем «просто беспорядки».
Их публичная активизация вызывает недовольство сербских общественников в последние месяцы. Местный адвокат и один из лидеров правозащитной группы «Октябрь» Чедомир Стойкович в январе безуспешно обращался в прокуратуру Белграда с требованием проверить не только Кнежевича, но и высокопоставленных чиновников вплоть до главы сербской спецслужбы – Агентства безопасности и информирования (БИА) Александра Вулина на сотрудничество с российскими структурами. Стойкович и сейчас считает, что «рано судить об искренности слов» Вучича. «Да, мы видим, что Кнежевич был арестован, а Вачич (лидер ультра-правой организации “Десница” Миша Вачич. – "Ведомости") удалил из соцсетей фотографии с группой «Вагнера». В то же время кажется, что сербские вагнеровцы сейчас менее заметны. Это может свидетельствовать как о том, что контрразведка страны начала работать, так и о том что государство согласовало с российской стороной снижение активности, чтобы продемонстрировать это Западу», – сказал он «Ведомостям».
Сербские власти борются с наемничеством уже не первый год, причем не только в связи с последствиями конфликта на Украине, обращает внимание директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. Сам по себе закон о запрете наемничества был принят еще в 2014 г., и он коснулся как тех, кто воевал в Донбассе, так и тех, кто был в Сирии, отмечает эксперт. «В Сирии есть меньшинство, представители которого вербовались для войны на стороне террористического запрещенного Исламского государства», – поясняет Бондаренко. Примечательно, что исламистов после возвращения на Балканы как правило арестовывали и сажали на реальные сроки в тюрьму, а наказание для тех, кто воевал в Донбассе, ограничивалось условными сроками, отмечает он. Иными словами, отношение к ним было, да и остается весьма лояльным, считает Бондаренко, «взрыв эмоций и медийный эффект» вызывают действия маргиналов, которые публично объявляют о взаимодействии с ЧВК «Вагнера». В данном случае Вучич, который сейчас подвергается давлению Запада, вынужден отвечать и таким образом «сохранить баланс», говорит Бондаренко.