США выделили Украине новый пакет военной помощи на $325 млн
Вашингтон выделил Киеву новый пакет помощи в области безопасности на сумму $325 млн, сообщается на сайте Пентагона.
В состав пакета вошли, в частности, 15 боевых машин пехоты Bradley и 10 бронетранспортеров Stryker, дополнительные противотанковые системы Javelin и АТ-4. США также передадут Украине дополнительные зенитные комплексы Stinger, боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и артиллерийских ракетных систем HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды.
ВСУ получат также более 22 млн патронов к стрелковому оружию, средства связи, взрывчатку, запчасти для техники и полевое оборудование.
«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности», – сообщили в Пентагоне.
Данный пакет помощи, уже 40-й по счету с 2021 г., представляет собой выделение вооружений со складов минобороны США, которое санкционирует президент страны Джо Байден.
На прошлой неделе, 9 июня, Пентагон объявил о пакете помощи ВСУ на $2,1 млрд в рамках программы закупок военной продукции у оборонных предприятий, рассчитанной на оказание долгосрочной помощи Киеву.
В конце мая Пентагон оценивал объем выделенной Украины военной помощи в $37,6 млрд. Украине было поставлено свыше 1700 переносных ЗРК Stinger, 10 000 противотанковых Javelin, более 60 000 противотанковых систем и боеприпасов, столько же припасов для системы «Град» и др.
Российские власти ранее неоднократно указывали на вовлеченность в конфликт на Украине западных стран. В сентябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия на Украине противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада».