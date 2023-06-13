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США выделили Украине новый пакет военной помощи на $325 млн

Ведомости

Вашингтон выделил Киеву новый пакет помощи в области безопасности на сумму $325 млн, сообщается на сайте Пентагона.

В состав пакета вошли, в частности, 15 боевых машин пехоты Bradley и 10 бронетранспортеров Stryker, дополнительные противотанковые системы Javelin и АТ-4. США также передадут Украине дополнительные зенитные комплексы Stinger, боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и артиллерийских ракетных систем HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды.

ВСУ получат также более 22 млн патронов к стрелковому оружию, средства связи, взрывчатку, запчасти для техники и полевое оборудование.

«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности», – сообщили в Пентагоне.

Данный пакет помощи, уже 40-й по счету с 2021 г., представляет собой выделение вооружений со складов минобороны США, которое санкционирует президент страны Джо Байден.

На прошлой неделе, 9 июня, Пентагон объявил о пакете помощи ВСУ на $2,1 млрд в рамках программы закупок военной продукции у оборонных предприятий, рассчитанной на оказание долгосрочной помощи Киеву.

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В конце мая Пентагон оценивал объем выделенной Украины военной помощи в $37,6 млрд. Украине было поставлено свыше 1700 переносных ЗРК Stinger, 10 000 противотанковых Javelin, более 60 000 противотанковых систем и боеприпасов, столько же припасов для системы «Град» и др.

Российские власти ранее неоднократно указывали на вовлеченность в конфликт на Украине западных стран. В сентябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия на Украине противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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