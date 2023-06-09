США выделят Украине очередной пакет военной помощи на $2 млрд
Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине на $2,1 млрд. Об этом сообщили в Пентагоне.
Пакет будет включать «критически важные» средства противовоздушной обороны (ПВО), в том числе боеприпасы для комплексов Patriot, системы ПВО HAWK и ракеты, беспилотники Puma и др.
В минобороны США подчеркнули, что пакет помощи «иллюстрирует неизменную приверженность» поддержке Украины.
«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности», – говорится в сообщении военного ведомства.
С начала военной операции на Украине Вашингтон выделил Киеву военной помощи на $37,6 млрд. Такие данные в мае приводил Пентагон. Украине было поставлено свыше 1700 переносных ЗРК Stinger, 10 000 противотанковых Javelin, более 60 000 противотанковых систем и боеприпасов, столько же припасов для системы «Град» и др. 1 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США передали Украине почти 100% военной помощи, которую та запросила для проведения контрнаступления.
Российские власти ранее неоднократно указывали на вовлеченность в конфликт на Украине западных стран. В сентябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия на Украине противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада».