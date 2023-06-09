США выделят Украине очередной пакет военной помощи на $2 млрд

С начала военной операции на Украине Вашингтон выделил Киеву военной помощи на $37,6 млрд. Такие данные в мае приводил Пентагон. Украине было поставлено свыше 1700 переносных ЗРК Stinger, 10 000 противотанковых Javelin, более 60 000 противотанковых систем и боеприпасов, столько же припасов для системы «Град» и др. 1 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США передали Украине почти 100% военной помощи, которую та запросила для проведения контрнаступления.