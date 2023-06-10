Посол России в США прокомментировал очередной пакет военной помощи Украине

По словам Антонова, Штаты не сделали ничего, чтобы склонить нынешнее руководство Украины к мирным переговорам, наоборот, подталкивают власти к новым жертвам «во имя сумасбродной цели – нанести России «стратегическое поражение». Посол указал на то, что руководству США теперь сложно отступить, поскольку на кону его репутация, и их не беспокоит, как много денег налогоплательщиков тратится на поддержание военных действий на Украине.