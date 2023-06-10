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Посол России в США прокомментировал очередной пакет военной помощи Украине

Ведомости

США продолжают поставлять Украине вооружения и размер средств, выделенных на эти цели, говорит о том, что в Вашингтоне не ищут пути к дипломатическому урегулированию конфликта, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Его комментарий очередной поставки оружия опубликован в Telegram-канале посольства.

«Соединенные Штаты продолжают накачивать своих подопечных новыми партиями смертоносных вооружений. Ассигнования на эти цели столь внушительных финсредств говорит об одном: в Вашингтоне не намерены искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта», – отметил он.

По словам Антонова, Штаты не сделали ничего, чтобы склонить нынешнее руководство Украины к мирным переговорам, наоборот, подталкивают власти к новым жертвам «во имя сумасбродной цели – нанести России «стратегическое поражение». Посол указал на то, что руководству США теперь сложно отступить, поскольку на кону его репутация, и их не беспокоит, как много денег налогоплательщиков тратится на поддержание военных действий на Украине.

Антонов подчеркнул, что мир на украинской земле «не входит в планы вашингтонских стратегов», поскольку они лоббируют интересы военно-промышленного комплекса.   

«Ежедневно из зоны боевых действий поступают сообщения о людях, погибших и изувеченных осколками американских ракет. Боеприпасы с клеймом Made in USA разрываются в жилых кварталах, превращая мирные города в дымящиеся руины», – добавил дипломат.

9 июня Пентагон сообщил, что Соединенные Штаты выделят Украине очередной пакет военной помощи на $2,1 млрд, в который войдут средства противовоздушной обороны и боеприпасы. Заявление опубликовано на сайте ведомства. В очередной пакет помощи войдут боеприпасы для ЗРК Patriot и Hawk. В сообщении Пентагона уточняется, что с 24 февраля 2022 г. США предоставили Украине помощь на сумму $39,7 млрд.

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Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. 2 июня специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что прекращение поставок оружия в зону боевых действий на Украине может остановить конфликт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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