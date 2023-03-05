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Володин сравнил расходы США и стран ЕС на военную помощь Киеву

Ведомости

США тратят значительно меньше средств на помощь Украине, чем страны Евросоюза, при этом в Вашингтоне заставляют союзников финансировать Киев «ценой благополучия собственных граждан», заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Вашингтон в очередной раз показал, что основной принцип его политики — использовать другие страны для достижения своих интересов. США заставляют государства Европы финансировать киевский режим ценой благополучия собственных граждан», – написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы отмечает, что в действительности США несут меньше издержек, чем другие страны. Он сопоставил уровень расходов на помощь Украине и ВВП государств: США по этому показателю находятся на 12-м месте (0,37% от ВВП).

/Telegram-канал Вячеслава Володина

«Это в 5,7 раз меньше, чем у Польши. Больше Вашингтона тратить вынуждают Эстонию, Латвию, Чехию, Литву, Словакию, Болгарию, Мальту, Норвегию, Румынию, Кипр», – написал Володин.

Он также указал, что европейские страны несут потери из-за введенных против России санкций, которые «бумерангом ударили по их экономике». Германии, в частности, поддержка энергетической отрасли стоила 7,2% ВВП, добавил Володин. 

В марте Вашингтон объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву на $400 млн. Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что в него войдут дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS и 155-мм гаубиц, БМП Bradley, саперное оборудование, а также средства на техобслуживание уже поставленной техники и обучение ВСУ.

Евросоюз «в течение недель» планирует поставить армии Украины боеприпасы для артиллерии на 1 млрд евро, которые были выделены из Европейского фонда мира, сообщила на этой неделе газета Financial Times.

Военная операция на Украине идет с 24 февраля 2022 г. После ее начала страны ЕС, США, Великобритания и др. ввели новые санкции в отношении промышленности и экономики России. В частности, они начали оказывать военную помощь вооруженным силам Украины. Власти РФ не раз критиковали поставки оружия Киеву. Также они отмечали, что западные страны таким образом становятся стороной конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных