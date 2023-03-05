Володин сравнил расходы США и стран ЕС на военную помощь Киеву
США тратят значительно меньше средств на помощь Украине, чем страны Евросоюза, при этом в Вашингтоне заставляют союзников финансировать Киев «ценой благополучия собственных граждан», заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«Вашингтон в очередной раз показал, что основной принцип его политики — использовать другие страны для достижения своих интересов. США заставляют государства Европы финансировать киевский режим ценой благополучия собственных граждан», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Спикер Госдумы отмечает, что в действительности США несут меньше издержек, чем другие страны. Он сопоставил уровень расходов на помощь Украине и ВВП государств: США по этому показателю находятся на 12-м месте (0,37% от ВВП).
«Это в 5,7 раз меньше, чем у Польши. Больше Вашингтона тратить вынуждают Эстонию, Латвию, Чехию, Литву, Словакию, Болгарию, Мальту, Норвегию, Румынию, Кипр», – написал Володин.
Он также указал, что европейские страны несут потери из-за введенных против России санкций, которые «бумерангом ударили по их экономике». Германии, в частности, поддержка энергетической отрасли стоила 7,2% ВВП, добавил Володин.
В марте Вашингтон объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву на $400 млн. Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что в него войдут дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS и 155-мм гаубиц, БМП Bradley, саперное оборудование, а также средства на техобслуживание уже поставленной техники и обучение ВСУ.
Евросоюз «в течение недель» планирует поставить армии Украины боеприпасы для артиллерии на 1 млрд евро, которые были выделены из Европейского фонда мира, сообщила на этой неделе газета Financial Times.
Военная операция на Украине идет с 24 февраля 2022 г. После ее начала страны ЕС, США, Великобритания и др. ввели новые санкции в отношении промышленности и экономики России. В частности, они начали оказывать военную помощь вооруженным силам Украины. Власти РФ не раз критиковали поставки оружия Киеву. Также они отмечали, что западные страны таким образом становятся стороной конфликта.