Вашингтон объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву на $400 млн

В конце февраля Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи объемом $2 млрд. Этот пакет помощи будет выделен по линии Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Это означает, что США данные вооружения не поставляют со своих складов, а закупают у производителей. Как отмечал ранее CNN, поставки в этом случае займут значительно больше времени.