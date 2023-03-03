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Вашингтон объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву на $400 млн

Ведомости

США выделят Украине новый пакет военной помощи на $400 млн, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

«В соответствии с полномочиями, делегированными президентом Джо Байденом, я санкционирую 33-ее с августа 2021 г. выделение американских вооружений и техники для Украины на сумму $400 млн», – говорится в сообщении.

В пакет войдут дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS и 155-мм гаубиц, БМП Bradley, саперное оборудование, а также средства на техобслуживание уже поставленной техники и обучение ВСУ.

В конце февраля Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи объемом $2 млрд. Этот пакет помощи будет выделен по линии Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Это означает, что США данные вооружения не поставляют со своих складов, а закупают у производителей. Как отмечал ранее CNN, поставки в этом случае займут значительно больше времени.

Военная операция на Украине идет с 24 февраля 2022 г. После ее начала страны ЕС, США, Великобритания и др. ввели новые санкции в отношении промышленности и экономики России. В частности, они начали оказывать военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Власти РФ не раз критиковали поставки оружия Киеву. Также они отмечали, что западные страны таким образом становятся стороной конфликта.

18 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в украинском конфликте будет «чрезвычайно опасной» для НАТО, поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину. Также генсек считает, что страны альянса должны готовиться к противостоянию с Россией: модернизировать собственные армии, укреплять отношения между странами Европы и США и в целом укреплять «стойкость» западного общества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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