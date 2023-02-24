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Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Киеву на $2 млрд

Ведомости

Минобороны США объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи объемом $2 млрд, призванного подтвердить «непоколебимую поддержку» Киева, сообщила пресс-служба Пентагона.

В пакет, в частности, войдут:

  • Боеприпасы для РСЗО HIMARS;

  • артиллерийские 155-мм снаряды;

  • боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;

  • БПЛА CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 и Jump 20;

  • оборудование для обнаружения БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы;

  • оборудование для разминирования;

  • защищенное вспомогательное оборудование связи;

  • затраты на обучение, техобслуживание и поддержку.

Этот пакет помощи будет выделен по линии Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Это означает, что США данные вооружения не поставляют со своих складов, а закупают у производителей. Как отмечал ранее CNN, поставки в этом случае займут значительно больше времени.

20 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты выделят Украине очередной пакет помощи общим объемом $460 млн, из которого $450 млн приходятся на военные поставки.

Уточнялось, что этот военный пакет помощи включает в себя снаряды для РСЗО HIMARS и гаубиц, которые США ранее поставили ВСУ, новые системы Javelin и радиолокаторы воздушного наблюдения. Как ожидается, в него также войдут около 2000 бронебойных ракет, четыре БМП Bradley, два транспортных средства для ремонта оборудования, мины, приборы ночного видения и др.

18 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в украинском конфликте «будет чрезвычайно» опасной для НАТО, поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину. Также генсек считает, что страны альянса должны готовиться к противостоянию с Россией: модернизировать собственные армии, укреплять отношения между странами Европы и США и в целом укреплять «стойкость» западного общества.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. А глава МИДа Сергей Лавров предупреждал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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