Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Киеву на $2 млрд
Минобороны США объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи объемом $2 млрд, призванного подтвердить «непоколебимую поддержку» Киева, сообщила пресс-служба Пентагона.
В пакет, в частности, войдут:
Боеприпасы для РСЗО HIMARS;
артиллерийские 155-мм снаряды;
боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;
БПЛА CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 и Jump 20;
оборудование для обнаружения БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы;
оборудование для разминирования;
защищенное вспомогательное оборудование связи;
затраты на обучение, техобслуживание и поддержку.
Этот пакет помощи будет выделен по линии Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Это означает, что США данные вооружения не поставляют со своих складов, а закупают у производителей. Как отмечал ранее CNN, поставки в этом случае займут значительно больше времени.
20 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты выделят Украине очередной пакет помощи общим объемом $460 млн, из которого $450 млн приходятся на военные поставки.
Уточнялось, что этот военный пакет помощи включает в себя снаряды для РСЗО HIMARS и гаубиц, которые США ранее поставили ВСУ, новые системы Javelin и радиолокаторы воздушного наблюдения. Как ожидается, в него также войдут около 2000 бронебойных ракет, четыре БМП Bradley, два транспортных средства для ремонта оборудования, мины, приборы ночного видения и др.
18 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в украинском конфликте «будет чрезвычайно» опасной для НАТО, поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину. Также генсек считает, что страны альянса должны готовиться к противостоянию с Россией: модернизировать собственные армии, укреплять отношения между странами Европы и США и в целом укреплять «стойкость» западного общества.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. А глава МИДа Сергей Лавров предупреждал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации.