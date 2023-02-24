Медведев призвал отодвинуть «границы угроз» России до Польши
Цели спецоперации РФ на Украине должны быть достигнуты, а границы угроз России – отодвинуты как можно дальше, вплоть до Польши. Об этом заявил зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
По его оценке, после завершения спецоперации Вашингтон, в чьих руках поставки Киеву оружия и финансовой помощи, будет вынужден заключить «какое-то соглашение», в котором не будет фундаментальных договоренностей о реальных границах и безопасности в Европе. После этого, считает Медведев, наступит длительный период «истерик и хамства» со стороны украинских националистов, которые снова будут провоцировать мировой конфликт.
«Этого нельзя допустить. Поэтому так важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм дотла», – написал Медведев.
В этом случае потом не придется, считает он, ловить остатки «бандеровских банд по малороссийским лесам».
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию возложил ответственность за конфликт на Украине на западные элиты, действия которых привели к перевороту в 2014 г. «Я хочу это повторить: это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить», – подчеркнул президент.
По его словам, целью западных стран является перевод локального конфликта на Украине в фазу глобального противостояния, а также стратегическое поражение России. Он отметил, что спецоперация России на Украине началась для защиты страны и для ликвидации нацистской угрозы. Он подчеркнул, что Россия будет и дальше «шаг за шагом, аккуратно и последовательно» решать стоящие задачи и достигать целей спецоперации.
Спецоперация России на Украине началась год назад, 24 февраля 2022 г. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.