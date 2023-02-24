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Медведев призвал отодвинуть «границы угроз» России до Польши

Ведомости

Цели спецоперации РФ на Украине должны быть достигнуты, а границы угроз России – отодвинуты как можно дальше, вплоть до Польши. Об этом заявил зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его оценке, после завершения спецоперации Вашингтон, в чьих руках поставки Киеву оружия и финансовой помощи, будет вынужден заключить «какое-то соглашение», в котором не будет фундаментальных договоренностей о реальных границах и безопасности в Европе. После этого, считает Медведев, наступит длительный период «истерик и хамства» со стороны украинских националистов, которые снова будут провоцировать мировой конфликт.

«Этого нельзя допустить. Поэтому так важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм дотла», – написал Медведев.

В этом случае потом не придется, считает он, ловить остатки «бандеровских банд по малороссийским лесам».

Ранее по теме: Послание президента ответило на вопросы о причинах продолжающейся спецоперации

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию возложил ответственность за конфликт на Украине на западные элиты, действия которых привели к перевороту в 2014 г. «Я хочу это повторить: это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить», – подчеркнул президент.

По его словам, целью западных стран является перевод локального конфликта на Украине в фазу глобального противостояния, а также стратегическое поражение России. Он отметил, что спецоперация России на Украине началась для защиты страны и для ликвидации нацистской угрозы. Он подчеркнул, что Россия будет и дальше «шаг за шагом, аккуратно и последовательно» решать стоящие задачи и достигать целей спецоперации.

Спецоперация России на Украине началась год назад, 24 февраля 2022 г. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных