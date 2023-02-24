Медведев призвал отодвинуть «границы угроз» России до Польши

По его словам, целью западных стран является перевод локального конфликта на Украине в фазу глобального противостояния, а также стратегическое поражение России. Он отметил, что спецоперация России на Украине началась для защиты страны и для ликвидации нацистской угрозы. Он подчеркнул, что Россия будет и дальше «шаг за шагом, аккуратно и последовательно» решать стоящие задачи и достигать целей спецоперации.