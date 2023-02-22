Послание президента ответило на вопросы о целях и задачах продолжающейся спецоперации

Послание президента ответило на вопросы о целях и задачах продолжающейся спецоперацииБольшую часть речи Путина заняла геополитика, но статус конфликта на Украине не изменился
18-е послание президента Федеральному собранию вызвало повышенный интерес не только из-за некоторой паузы – Владимир Путин не выступал в таком формате с 2021 г., – но и из-за символичности даты. Рассказать «об основных направлениях внутренней и внешней политики государства» президент решил ровно через год после того, как Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Учитывая ежедневные сообщения о поставках вооружений стран Запада Киеву, а также ситуацию на фронте, наблюдатели и эксперты ожидали от послания акцента на теме специальной военной операции. Их ожидания оправдали себя буквально с порога: кулуары Гостиного двора, в котором ждали выступления Путина, украшала фотовыставка с кадрами митингов в поддержку Донбасса и российской военной техники.
Само послание стало рекордным по числу гостей – порядка 1500 человек. Помимо депутатов и сенаторов, других государственных деятелей, бизнесменов и артистов в зал пригласили волонтеров и получивших инвалидность участников спецоперации. В первых рядах сидели ставшие лицами патриотичной культуры певцы Олег Газманов и Николай Расторгуев. Пришел послушать послание и лидер думской фракции «Единой России» Владимир Васильев – три дня назад «РИА Новости» сообщало, что у него сорвалась традиционная встреча с президентом из-за якобы положительного теста на коронавирус. Его коллеги – лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов сидели тут же, вооружившись блокнотами для стенографирования выступления Путина – этим они отличались от многих, кто слушал, но не записывал.